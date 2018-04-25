股市分析師借錢出書不認帳 挨告竟辯：自己財力無需借

2018-04-25 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市簡姓婦人為求女兒感情穩定，將150萬元私房錢借給女婿出書，因為是親屬關係，當初未簽借據或要求利息，未料2人事後離婚，想要討回遭對方不認帳，最後靠打官司才拿回來。

新北地院判決指出，簡婦的前女婿是聚財網的楊姓股市分析師，2012年3月間，他與簡婦女兒論及婚嫁，娘家考量她與女兒感情穩定，且希望他做出一番事業，所以將標會會錢50萬元匯到他的戶頭，婚後又借了100萬元。

簡婦表示，原先考慮楊姓分析師是女婿，礙於女兒情面才沒有積極追討，但2人去年5月已離婚。她去年6、7月多次以電話聯絡還錢事宜，但對方始終不理會，寄存證信函也無回應，只好無奈提告。

法庭上，楊姓分析師否認借錢一事，主張以自己當時的財力並不需要借錢出書。他進一步指出前妻在婚前已有卡債，遭法院強制執行，岳母為了照顧她、幫她還債，所以輾轉將錢匯到他的戶頭。

法院傳訊簡婦女兒作證，她承認婚前確實有80萬元卡債，後來錢也是楊姓分析師幫她償還，但她強調母親借給楊的錢確實是為了出書，自己並沒有拿到。她表示，雖然有欠卡債，但欠債期間銀行帳戶並未遭凍結，如果錢是要供她花用，直接匯到她帳戶即可。