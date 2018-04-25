北檢反擊馬英九「球員兼裁判」說

2018-04-25 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



有關前總統馬英九因三中案赴北檢開庭，同時痛批北檢球員兼裁判，北檢傍晚開記者會指出，馬身為百年歷史黨主席，歷經3小時30分偵訊，竟均不回答，深感遺憾。

北檢指出，馬前總統就其親身參與決定三中黨產處理之過程負有說明義務，本署偵辦105年度他字第7829號案件，經過長達1年以上之密集偵查，對本案所涉及龐雜案情事實均詳盡調查。馬前總統對本署檢察官所提出之相關問題，就其親身經歷處理決定部分，負有義務做出合理說明。

本署檢察官為維護馬前總統之訴訟防禦權，已盡一切調查之途徑，本署檢察官為今日傳喚，事前預擬63個問題及準備26項證據。

為避免馬前總統過於辛勞，經與馬前總統辦公室聯繫，事先徵得馬前總統「同意」於本週分2次進行詢問，以利馬前總統能有充分時間理解及思考。

詎馬前總統自始自終對檢察官之問題避而不答。且其聲明稿竟稱：「從不畏戰」云云，將檢察官依職責對犯罪嫌疑事實之調查，曲解為毀滅其人格、名譽之戰爭。本署驚愕之餘，認其身為法律專業人士，竟不為法律上訴訟防禦權之正當行使，顯對國民做出不良示範。

最高檢察署及台灣高等檢察署均認由本署偵辦本案於法有據，馬前總統就本案曾於106年12月13日分別向最高檢察署及台灣高等檢察署聲請將案件移轉到其他地方檢察署偵辦。最高檢察署及台灣高等檢察署均認按刑事訴訟法規定，馬前總統之聲請於法無據，故將其聲請函轉本署依法辦理，此有最高檢察署106年12月18日106他3130字10699155021號函及台灣高等檢察署106年12月15日檢紀水106他1790字第1060001311號函可稽。

馬前總統於今日聲明稿中執此認為「程序上應由台灣高等檢察署處理才合法」等，顯有誤會。

本署堅守偵查不公開原則，就本案前已發10次新聞稿澄清外界不實訊息，本案因涉及馬前總統及多位知名人士，故自偵辦以來，外界甚為關注，媒體亦輒以大篇幅報導。

但相關案情，國民黨、調查此案之單位及歷來經手相關檔案人員皆有相關資訊，媒體報導絕大多數內容與事實有間，於報導前並未向本署查證，亦非本署同仁洩露相關偵查內容予媒體，馬前總統明知此事，竟仍一再混淆事實誤導民眾，誠屬遺憾。