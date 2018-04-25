親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國道警執勤2死
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

軍人年金精算報告：未來30年要一兆兩千億才能補缺口

不斷更新／反年改衝破立院大門 退伍軍人被抓走

北檢反擊馬英九「球員兼裁判」說

2018-04-25 18:17聯合報 記者張宏業╱即時報導

有關前總統馬英九因三中案赴北檢開庭，同時痛批北檢球員兼裁判，北檢傍晚開記者會指出，馬身為百年歷史黨主席，歷經3小時30分偵訊，竟均不回答，深感遺憾。

北檢指出，馬前總統就其親身參與決定三中黨產處理之過程負有說明義務，本署偵辦105年度他字第7829號案件，經過長達1年以上之密集偵查，對本案所涉及龐雜案情事實均詳盡調查。馬前總統對本署檢察官所提出之相關問題，就其親身經歷處理決定部分，負有義務做出合理說明。

本署檢察官為維護馬前總統之訴訟防禦權，已盡一切調查之途徑，本署檢察官為今日傳喚，事前預擬63個問題及準備26項證據。

為避免馬前總統過於辛勞，經與馬前總統辦公室聯繫，事先徵得馬前總統「同意」於本週分2次進行詢問，以利馬前總統能有充分時間理解及思考。

詎馬前總統自始自終對檢察官之問題避而不答。且其聲明稿竟稱：「從不畏戰」云云，將檢察官依職責對犯罪嫌疑事實之調查，曲解為毀滅其人格、名譽之戰爭。本署驚愕之餘，認其身為法律專業人士，竟不為法律上訴訟防禦權之正當行使，顯對國民做出不良示範。

最高檢察署及台灣高等檢察署均認由本署偵辦本案於法有據，馬前總統就本案曾於106年12月13日分別向最高檢察署及台灣高等檢察署聲請將案件移轉到其他地方檢察署偵辦。最高檢察署及台灣高等檢察署均認按刑事訴訟法規定，馬前總統之聲請於法無據，故將其聲請函轉本署依法辦理，此有最高檢察署106年12月18日106他3130字10699155021號函及台灣高等檢察署106年12月15日檢紀水106他1790字第1060001311號函可稽。

馬前總統於今日聲明稿中執此認為「程序上應由台灣高等檢察署處理才合法」等，顯有誤會。

本署堅守偵查不公開原則，就本案前已發10次新聞稿澄清外界不實訊息，本案因涉及馬前總統及多位知名人士，故自偵辦以來，外界甚為關注，媒體亦輒以大篇幅報導。

但相關案情，國民黨、調查此案之單位及歷來經手相關檔案人員皆有相關資訊，媒體報導絕大多數內容與事實有間，於報導前並未向本署查證，亦非本署同仁洩露相關偵查內容予媒體，馬前總統明知此事，竟仍一再混淆事實誤導民眾，誠屬遺憾。

刑事訴訟馬英九黨產
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

首宗廉政官貪汙起訴 恐記兩大過免職

2018-04-25 13:50

謊稱醫院申請健保費遭凍結 警逮少年車手

2018-04-25 18:39

賓士男拒捕衝撞警 兄弟竟互換身份瞞天過海獲交保

2018-04-25 18:20

李宗瑞判39年、分屍的判18年？司法量刑準則將建立

2018-04-25 17:53

世新情殺案開庭 凶嫌：「她不鳥我，用刀嚇唬她」

2018-04-25 17:21

軍卡連兩天出車禍 這回撞客運車

2018-04-25 16:19

航空城老總兒子酒駕撞死人 賠千萬和解今遭判2年徒刑

2018-04-25 15:11

基隆警局移蔣銅像 藍營議員嗆移送林右昌監察院彈劾

2018-04-25 15:10

微粒他命B膠囊保健食品 業者竄改有效日期被起訴

2018-04-25 13:56

無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

2018-04-25 11:51

遠航督導煽動端午集體請假 不服遭解僱提告判敗訴

2018-04-25 11:51

翁啟惠發聲明：謀殺中研院長後 台灣又獲得什麼？

2018-04-25 11:21

毒販拒捕遭警擊斃 家屬要國賠 法官判：免賠

2018-04-25 10:46

鄰居交惡 散布對方有罪判決觸法

2018-04-25 00:29

雇2女夜間工作 家樂福「欠缺違法認識」 判撤銷裁罰

2018-04-25 00:08

撞死國道工人肇逃 司機交保

2018-04-24 22:47

詐欺被收押 男哭喊：不要被關在離家那麼遠的地方

2018-04-24 19:28

一二審檢察官輪調會議 檢無奈：君要臣死臣不敢不死！

2018-04-24 18:37

黨產會訴訟 北檢傳喚辜嚴親姪女嚴孝倫等6人

2018-04-24 18:30

貨運業多超時 桃市將加強勞檢

2018-04-24 17:17

考績「乙上」軍旅汙點 武官要國防部道歉連敗

2018-04-24 17:13

債務糾紛相約談判 一言不合大打出手警趕往壓制

2018-04-24 15:33

為國小生課後輔導 大學生放A片涉猥褻重判4年

2018-04-24 14:42

沒打方向燈4分鐘開三張單 不服提訴訟准撤兩張

2018-04-24 14:28

傳猥褻影片影射劉建國 謝世英判4月定讞

2018-04-24 14:17

散布鄰居判決書 違反個資法被判刑4個月

2018-04-24 14:00

因應洗錢評鑑調查局辦研討會 蔡清祥：應精進偵查技巧

2018-04-24 13:19

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

老公推薦記者同學當婚攝 新娘看到照片後很火大

2018-04-24 20:27

千萬霸王級賓士露營車現街頭 網友驚：車主幹大事

2018-04-24 20:20

毒販拒捕遭警擊斃 家屬要國賠 法官判：免賠

2018-04-25 10:46

注音符號破解詐騙集團封鎖 網友讚：台灣摩斯密碼

2018-04-24 22:02

翁啟惠發聲明：謀殺中研院長後 台灣又獲得什麼？

2018-04-25 11:21

批北檢辦三中案球員兼裁判 馬英九4小時庭訊全程行使緘默權

2018-04-25 13:48

國道警員靈車繞新市分隊最後巡禮 同仁淚別：任務完成

2018-04-25 09:58

中正大學研究生暴斃 同學：他前兩天肚子痛

2018-04-25 10:50

三峽分局長涉貪汙依8萬元交保 市警局撤換職務

2018-04-24 20:30

回老家四人晚餐 奶奶竟煮16菜1湯嚇壞網友

2018-04-25 13:52

小孬孬辱他、老學長罵他…第一悲情警分局 4年被迫關門3次

2018-04-25 09:00

疲勞駕駛釀3死 他直言主因是「台人劣根性」

2018-04-25 16:07

聲明全文／馬英九行使緘默權 痛批偵辦「礙難公平！」

2018-04-25 13:58

國道警殉職 侯漢廷認為政府可以做4件事

2018-04-25 06:20

影／北檢傳喚馬英九查三中案 不排除當庭對質

2018-04-25 09:56

查也查了、罰也罰了 為何過勞上路還是擋不了？

2018-04-24 23:56

8歲女童進香走失 在不易到達的地方溺斃…

2018-04-25 00:24

基隆廟口附近色狼出沒 偷摸女學生屁股至少3人受害

2018-04-25 13:54

司機為何搏命上路？ 缺人、低薪…悲劇又重演

2018-04-25 00:07

「雇主太過分」 國道3死車禍 肇事司機竟連上22天班

2018-04-24 23:58

台南市警局長駕車與機車擦撞 婦昏迷他承諾負全責

2018-04-24 20:40

千萬賓利車開出摩鐵被砸慘 竟是唱歌引糾紛

2018-04-25 10:29

4歲女童跟媽過馬路挨撞 腳掌慘遭遊覽車輾斷

2018-04-24 21:03

入行30年最開心的一刻！唐寶寶失蹤12小時 北市公車動員尋獲

2018-04-25 09:14

高雄民宅火警 一家五口倉皇逃生四人送醫

2018-04-25 08:27

駕駛過勞釀禍 客貨運鬆綁七休一「該不會有人再提吧」

2018-04-25 00:14

國道肇事司機連上22天班 許銘春：旗下公司都勞檢

2018-04-25 11:51

李昌鈺談孫安佐案 問題出在武器太多

2018-04-25 00:39

航空城老總兒子酒駕撞死人 賠千萬和解今遭判2年徒刑

2018-04-25 15:11

女墜河前打給前男友 他聽到「撲通」聲報警仍趕不及

2018-04-25 09:37

首宗廉政官貪汙起訴 恐記兩大過免職

2018-04-25 13:50

網紅識破詐騙 對方連撥四通電話問「哪裡開始懷疑」

2018-04-25 14:24

詐欺被收押 男哭喊：不要被關在離家那麼遠的地方

2018-04-24 19:28

國道警察危險加給 內政部長：已送行政院審查

2018-04-24 19:17

朱學恒揭攔檢舉發率須達50% 警：公文為真但未強制

2018-04-25 15:38

女看護告僱主性侵 雇主：是她主動但我硬不起來

2018-04-25 14:43

三中案遭馬批「球員兼裁判」 北檢傍晚記者會回應

2018-04-25 16:46

遠航督導煽動端午集體請假 不服遭解僱提告判敗訴

2018-04-25 11:51

習慣動作？他騎電動車等加油照 惹網友笑翻

2018-04-25 17:33

王文洋收到冥紙穢物包裹 檢：男假冒離職員工寄信

2018-04-25 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top