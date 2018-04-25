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翁啟惠發聲明：謀殺中研院長後 台灣又獲得什麼？

2018-04-25 11:21聯合報 記者林孟潔╱即時報導

翁啟惠。記者林孟潔/攝影
翁啟惠。記者林孟潔/攝影
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中研院翁啟惠浩鼎案，士林地方法院今開庭，傳前中研院公共事務組主任梁啟銘、智財技轉處長楊富量作證。翁啟惠也發聲明再次重申自己清白。

翁啟惠聲明如下：

本人一再說明，事實也證明，從未參與技轉工作，更未私下交付材料給廠商。

媒體上消失的事實卻是不同的故事。 事實是國庫因此收入大增，國家智財超出市場行情出售，請問圖利了誰？

再次說明：

1. 本人從未簽署任何技轉合約，也從未介入任何技轉。

本人並無參與技轉之談判及決定，也無接受過浩鼎任何報酬或持有超過浩鼎5%之股權。 依中研院及科技部規定，並無構成利益衝突，也無揭露持股及利益迴避問題。

2. 起訴書指控本人以院長身分主導技轉而收取賄賂。

本人以「創作人」身分接受智財處之徵詢，對於技轉或材料表示專業意見，從未參與談判，或收受任何公司包括張念慈的報酬，既然沒有利益衝突情事，如何觸犯貪污治罪條例？

3. 起訴書指本人在未簽備忘錄就交付2.23克的材料及智慧財產。 浩鼎跟中研院原來就有產學合作，這本就是出資公司浩鼎的智慧財產權，這是廠商自己的權益，還需要我多此一舉嗎？

此外，廠商取得材料試用是多支付400萬元，並非無償取得。

4. 檢察官以「傳說中的技術股1500張浩鼎股票」，說是行賄本人，浩鼎從未發行技術股，傳說 中的技術股不見蹤跡，又是再次誤解。

5. 購買浩鼎三千張股票是家族理財基金購買，不是免費取得，更非以訛傳訛中的哪位金主免費贈與。

6. 浩鼎案的授權金從2500萬談到最後超過5700萬，這是增加國庫的收入，美事一樁，怎會被醜化至此？ 中研院智財處將中研院實驗室的成果以高於市場行情價售予廠商，這麼優秀的談判人才，應該獲得獎勵才對，哪來的賤賣國家技術？

7. 檢方將幣別翻譯錯誤，中研院談判人員將智產權價格拉高變市場四倍，翻譯卻變成四折，四倍變四折，又是誤會一大場。 高於四倍的價格怎會是賤賣國產？

8. 檢方去函中研院要求院方說明技轉事宜，院方回覆合乎程序。 未料，檢方不等中研院回文，直接起訴本人，就在中研院正式回覆文前五天。 不知為什麼這麼急？

台灣輿論不想要知道真相，在名譽和人格謀殺了一位中研院長後，台灣又獲得了什麼？ 獲得國際優秀人才不再返鄉貢獻，正式阻斷歸鄉路，產業因此事件停滯不前，這些已非痛心遺憾四字足以形容。

中研院翁啟惠浩鼎案
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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