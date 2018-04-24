柯文哲臨時「抽考」測反應 晚間突下令水災演習
為提升災害應變能力，台北市長柯文哲臨時「抽考」，晚間忽然下令水災演習，他坐鎮北市災害應變中心，隨機挑選地點視察，相關單位人員必須1小時內進駐，有消防員坦言「很緊張」，但總算順利完成任務。
柯文哲說，一般颱風來襲還有準備時間，但強降雨很難預測，去年6月2日強降雨，造成大湖山莊街一帶淹水，實在出乎預料，演練就是要測試各局處緊急應變及動員能力。
今天晚間7點，柯文哲下達水災無預警演習指示，台北市政府及區公所災害應變中心同步一級開設，8點前各局處人員完成進駐。
柯與各區應變中心視訊連線，隨機挑選視察地點，包括大安區基隆路3段移動式抽水機具部署、長興淨水場濁水處理測試、大同區北門捷運站防洪應變測試、愛國西路箱涵排水系統清疏測試，隨後前往視察整備狀況。
演習假定北部受滯留鋒面影響，北市3個行政區雨量站時雨量達40毫米以上，評估後續降雨持續擴大，台北市災害防救辦公室利用緊急通報系統，包括簡訊系統、一呼百應、傳真系統、Line群組通報，通知相關單位進駐。
台北市消防局指出，因無法預測何時發生災害，尤其難以監控突發性瞬時強降雨，壓縮應變時間，透過無預警演習測試機動反應，可彌補預判時間不足，提升應變整合能量。
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