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都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德？

337人求償72.9億 律師爭執她的死和八仙塵爆無關

2018-04-24 16:29聯合報 記者林孟潔╱即時報導

八仙塵爆快滿三年，消基會去年二度為受害者提起團體訴訟，事隔近一年，士林地方法院今天開庭，八仙樂園等律師對死者吳玟儀的死因與事故間的因果關係有爭執，另因受害人數多達337人，庭上花時間討論書狀往來流程，決定一次就10名死傷者的請求和單據交換意見。

塵爆滿一周年，消基會替98位受害者提起首波團訟，屆滿二周年前，再替從法扶基金會移轉的337名受害者提起訴訟，請求金額高達72.9億元，是消基會所承辦案件中金額史上最大的，還不包括首波98位求償的26.5億元，兩波共加起來近百億，金額龐大。

歷經近一年的書狀交換，士林地方法院今天首度開庭，玩色創意公司負責人呂忠吉和律師皆未到庭，八仙樂園委任律師則認為，受害者吳玟儀因塵爆受到傷害，但爭執死因和塵爆之間的因果關係；消基會律師吳榮達說，會再補強相關證據，也會請法院函詢醫院。據了解，吳玟儀受塵爆燒燙傷住院治療，未料出院不到一周，因黃疸、肝指數過高入院，最後宣告不治，家屬求償5600多萬元。

因求償者人數眾多，法院今天開庭也花時間請雙方就書狀交換流程進行討論，盡量減少繁雜的程序和紙張使用，最後決定在庭前一次以10名死傷者的請求項目和相關單據表示意見，再具狀提供法院爭點。

八仙塵爆。本報資料照片
八仙塵爆。本報資料照片
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