人妻要分手小王 約分手炮卻被偷拍上網

2018-04-24 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台東一名人妻出軌廖姓攝影師，當她想分手時，廖索討「封口費」，還竊錄兩人性愛過程、貼到臉書上供網友觀看。示意圖／ingimage 分享 facebook

台東一名女子出軌3個月，她覺不安想分手，遭廖姓情郎恫嚇「婚外情紀錄檔案還在」，向她討封口費。廖前後索了4萬元，還要女子和他打「分手炮」，並竊錄性愛過程，再上傳臉書，女子遭親人認出是「女主角」。當廖再想勒索3萬元時，被員警逮捕。廖犯強制性交、恐嚇取財與妨害秘密罪遭判刑5年2月；恐嚇取財未遂部分判7月，得易科罰金。最高法院駁回廖上訴。

廖姓攝影師因工作而結識已婚的女子，兩人從2015年5月開始交往，但7月時，女方擔心婚外情曝光恐危及婚姻，提議分手，還說「你是多餘的」，廖惱火。

廖恐嚇「結束？OK，分手費、封口費現在拿出，我立刻滾；拿不出，就不用再說了；3個月值多少呢；1個月1萬吧，3萬；現在你有多少拿多少；處理完為止」，並稱錢沒全到，檔案不會完全消失。女子擔心秘密不保，先給了廖1萬元，但卻藕斷絲連，繼續和廖往來。

9月4日時，廖再對女方說「婚外情的檔案還在」，並想公開，女子只好再付3萬元，而廖則寫下「拿到現金3萬元，不得騷擾、聯絡、威脅恐嚇，不得公開任何性愛影片、照片、文字、語音檔」的切結書。原本女子以為事情將告一段落，但廖卻要求「分手炮」，威脅「不做，檔案就永遠保留」，她只好跟著去汽車旅館，還被拍下性愛過程。

廖在9月27日上午，將床笫之私上傳臉書，還將觀看權限設為「公開」，讓大家來看。女子的親人認出女主角，轉問「那是妳嗎？」，女方崩潰。但廖還食髓知味，又開口向女方要3萬元，兩人約定在台東市一家超商前交款，女方偷偷報警，廖當場被逮。

「我覺得跟她認識的過程特別」廖稱因此將LINE上的對話紀錄備份下來。女方說「我真的很怕到時候事情會越發不可收拾；如果是因為偷吃而離婚，他(丈夫)一定會很可怕；為了大家好，我們現在還是結束吧」，但廖回「我們的關係不可能斷」。

一、二審認為，廖姓攝影師只因女方提分手就勒索、竊錄與散播她性交影片，讓女方身心嚴重受創，且迄今未和解，判他5年2月徒刑與7月得易科罰金之刑。廖認為「判太重了」而上訴，最高法院則維持二審見解，駁回上訴定讞。