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甘味人生製作人赴北檢說明掏空案 昇華：未遭移送

2018-04-23 22:57中央社 台北23日電

戲劇「甘味人生」製作人俞惟中開設的上櫃公司昇華娛樂遭檢舉掏空案，昇華發布重訊澄清，董事長俞惟中上週五主動到台北地檢署說明後，無保請回，並未遭移送。

檢調接獲檢舉指稱，昇華娛樂在民國102年間，資產疑似遭人以假交易手法，前後掏空約新台幣7000萬元，款項輾轉流入公司高層掌控的人頭公司。

台北地檢署為釐清案情，20日指揮調查局北部機動工作站，搜索昇華娛樂及涉案人住居所共7處地點，隨後以犯罪嫌疑人身分約談俞惟中、總經理謝侑利，釐清是否涉及背信、稅捐稽徵法、公司法等罪。

昇華今天晚間發布重大訊息表示，20日調查局北部機動組持搜索票到昇華等處所進行調查，昇華與俞惟中、謝侑利配合提供相關資料外，俞惟中與謝侑利20日下午主動到調查局再進行說明，俞惟中當天晚間為配合釐清案情，主動到台北地檢署說明，其後俞惟中無保請回；部分媒體報導為移送，顯然並非事實。

昇華說明，昇華與兩家廠商於民國101年到103年間往來業務，依據國稅局認定兩家公司開立給昇華的發票總金額為7400餘萬元，往來業務內容為昇華委託該兩家公司戲劇製作的部分演員酬勞發放、道具費用、餐飲費用等，該兩家公司執行相關業務後，開立發票向昇華申請款項，經驗收程序後依照合約付款。

另外，昇華依照承接電視台的委製合約，依據製作集數認列收入並收取款項，其產製過程大部分由昇華接單轉單完成，相關收入及成本均有交易憑證且經驗收後完成收付款，有收付款記錄等單據存查，並無虛假交易情事。

昇華指出，除往來（交易）憑證外，尚可由相關參與演員是否領取酬勞、相關演出通告是否依序進行、製作完成播出內容，均可以明確得知確有此事。先前重大訊息即說明此金額為拍攝支出，並非營業收入，部分媒體報導為虛增營業額，顯然並非事實；另外，有關部分媒體報導爆發掏空，明顯並無相關，也非事實。

掏空公司法
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