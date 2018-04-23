彌陀塑膠工廠大火延燒逾2小時

2018-04-23 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市彌陀區公園路一家塑膠工廠，今天下午2點50分發生大火，燃燒塑膠原料冒出大量濃煙，因附近水源不足，加上風勢助漲，火勢難以控制，延燒逾2個小時，消防人員搶救中。

工廠員工說，附近有民眾在工廠旁燒雜草，未控制好燒進工廠引發大火。

附近民眾說，風勢助漲，不時聽到燃燒塑膠粒爆炸聲。