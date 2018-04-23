新北危險駕駛案件通緝犯 台東酒駕被逮
新北市43歲李姓男子日前晚開車行經南迴公路森永派出所前，遇員警陳信義、李俊安執行交通稽查，見李行車速度詭異時而加速，時而突停，因而攔車盤查，李見狀加速逃逸，陳信義、李俊安於是通知線上警網圍捕，成功攔下李男，才知李男竟之前就因危險駕駛案件遭新北地檢署通緝，李男酒測值高達0.64，警方一併移送台東地檢署法辦。
台東縣警局大武警察分局表示，森永派出所警員陳信義、李俊安日前深夜11時許，在森永所執行交通稽查勤務時，見一輛屏東往台東方向行駛的自小客貨車可疑，時而加速，時而突停，甚至有駛入對向車道等危險駕駛行為，因將該車輛攔下盤查。
大武警分局表示，員警發覺車內李姓駕駛面露酒容、酒氣沖天，疑似有酒駕情形，故示意李男將車輛靠路邊停車受檢，未料李男竟駕車加速往台東方向逃逸；森永所副所長洪昌耀、警員林文洲見狀後，除通報分局勤指中心通知鄰近派出所攔截圍捕，並駕巡邏車跟隨該車，警方最後在大武火車站將他攔下，經盤查李姓男子酒測值高達0.64，且是新北地檢所發布「不能安全駕駛」通緝犯，警方除依法開單告發新台幣9萬元外，全案依公共危險及不能安全駕駛通緝移送台東地檢署偵辦。
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