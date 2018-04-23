新北危險駕駛案件通緝犯 台東酒駕被逮

2018-04-23 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



新北市43歲李姓男子日前晚開車行經南迴公路森永派出所前，遇員警陳信義、李俊安執行交通稽查，見李行車速度詭異時而加速，時而突停，因而攔車盤查，李見狀加速逃逸，陳信義、李俊安於是通知線上警網圍捕，成功攔下李男，才知李男竟之前就因危險駕駛案件遭新北地檢署通緝，李男酒測值高達0.64，警方一併移送台東地檢署法辦。

台東縣警局大武警察分局表示，森永派出所警員陳信義、李俊安日前深夜11時許，在森永所執行交通稽查勤務時，見一輛屏東往台東方向行駛的自小客貨車可疑，時而加速，時而突停，甚至有駛入對向車道等危險駕駛行為，因將該車輛攔下盤查。