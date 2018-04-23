機車衝進他家廁所 老翁晨起如廁被撞翻

2018-04-23 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市住在太平山區的78歲楊姓老翁，前天清晨7時許晨起如廁，卻突然有輛機車撞破了廁所門，還把他撞倒在地，就醫額頭縫了5針，讓老翁大喊真衰。

肇事的也是名老翁姓李（75歲），他說因為年紀大，一早騎機車要去農作時，因為柏油路面和一旁的地面有落差，車子上下之間一下抓不穩，才會衝進了楊家就在路旁的廁所裡。