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台灣「海底龍宮」發現90新物種 水質清澈恍如40年前

機車衝進他家廁所 老翁晨起如廁被撞翻

2018-04-23 09:49聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市住在太平山區的78歲楊姓老翁，前天清晨7時許晨起如廁，卻突然有輛機車撞破了廁所門，還把他撞倒在地，就醫額頭縫了5針，讓老翁大喊真衰。

肇事的也是名老翁姓李（75歲），他說因為年紀大，一早騎機車要去農作時，因為柏油路面和一旁的地面有落差，車子上下之間一下抓不穩，才會衝進了楊家就在路旁的廁所裡。

楊被撞後，額頭流了些血，並自行就醫。因為雙方認識，原本要以兩千元和解，但楊的家屬擔心影響事後保險理賠，才會在就醫後又向警方報案，事情因而傳開。

楊姓老翁家的廁所門被撞破，楊也因受傷，廁所裡血跡斑斑。圖／警方提供
楊姓老翁家的廁所門被撞破，楊也因受傷，廁所裡血跡斑斑。圖／警方提供
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楊姓老翁家的廁所就在路旁轉彎處。圖／警方提供
楊姓老翁家的廁所就在路旁轉彎處。圖／警方提供
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楊姓老翁家的廁所門被撞破。圖／警方提供
楊姓老翁家的廁所門被撞破。圖／警方提供
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廁所太平山保險

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