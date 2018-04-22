刑事警察局張姓股長涉酒駕 公共危險罪嫌法辦

2018-04-22 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



刑事警察局張姓股長昨天休假涉嫌在高雄市酒後駕車肇事，張行經左營區瑞豐夜市前的裕誠路、南屏路路口，撞上待轉區的機車5輛、腳踏車1輛及欲左轉的銀色轎車1輛，造成騎士、附載乘客共6人全身多處擦、挫傷，陳姓腳踏車騎士疑顱內出血住院治療，餘5人無大礙。警方說，張男酒駕呼氣酒測值每公升0.89毫克，警訊後依公共危險罪嫌法辦。

左營警分局說，瑞豐夜市前車禍，肇事者身分經調查確認為，刑事警察局張姓股長（40歲），目前支援警政署署長辦公室，張酒測值0.89毫克，警詢後今天上午9點30分以違反公共危險罪嫌，移送橋頭地方法院檢察署偵辦。

張姓股長向左營警方說，他休假參加朋友邀宴，在餐廳喝了三杯啤酒後，曾在鼓山一處停車場稍作休息，再開車返家，後悔酒駕撞傷人。

警方調查，張駕車返家途中沿左營區裕誠路東往西方向行駛，行經南屏路路口後欲右轉，疑一時失神未注意車前號誌狀況，闖紅燈擦撞正停等於待轉區的機車5輛、腳踏車1輛及欲左轉的銀色汽車1輛，遭撞機車騎士紛紛倒地。

騎士李男（21歲）、騎士張男（33歲）、騎士徐男（22歲）及被母親（45歲）騎機車搭載的陳姓少女(17歲)等4人受傷自行就醫，另騎士許男(43歲)及騎乘腳踏車的陳男（50歲）受傷由救護人員送往婦幼醫院急救，警方說，截至今天早上，陳男因為頭部在車禍時受到撞擊，疑顱內出血仍在加護病房治療，其餘5人已無大礙。