衣服誰洗、家住幾樓？ 運將假結婚「妻子」答案兜不攏
55歲周姓計程車司機因工作結識在大陸經商的陳姓男子，陳看周經濟狀況不佳涉嫌找他擔任「人頭丈夫」，安排大陸籍黃姓女子與他假結婚，但移民署專勤隊面談時發現「夫妻」兩人說法有出入，包括衣服誰洗、婚宴費用誰付、家住幾樓等說法不一，一、二審法官認定兩人共同圖利使大陸地區人民非法進入台灣未遂罪，都被判1年8月徒刑，仍可上訴。
周姓男子否認假結婚，提出與小他２３歲黃姓女子兩人出遊、結婚宴客照片以及微信對話，但法官認為照片並未標明日期，無從確認拍攝時間，且從宴客照片中可知黃姓女子的父親未參與，黃稱父親村裡有事，因為工作關係，所以沒來；法官認為，兩人結婚若為真，其父不可能因為村裡有事不參加將遠嫁台灣女兒的婚宴。微信中雖互稱「老公」、「老婆」，但時間是向移民署提出申請黃姓女子來台之後、面談之前，並非周所說的與女方交往半年的對話內容。
移民署人員2014年2月5日訪談時，周說「我跟我太太坐程車至福建省寧德市民政局辦理結婚登記，無他人陪同；黃卻稱「我倆及我媽媽三人前往辦理」。結婚宴客費用由何人支付，周說「由我岳母支付的」；黃「我老公付的」。黃在大陸住處格局，周說「六樓公寓大廈，住於六樓」；黃稱「共五層樓，我家位於第五樓」。 周住於黃娘家期間，衣物由何人清洗，周說「由我自己清洗」；黃則稱「我媽媽幫他洗」。兩人說法多有出入。
陳姓男子辯稱，周姓男子向他傾訴孤單想認識大陸女子，他認識黃姓女子的爸爸，只是介紹2人當朋友，周不不會辦去大陸的證件，因此幫他辦證件代墊費用，再拿去機場給周，周到海基會辦理結婚公證書認證、申請配偶來台都不是他教的。
台中高分院法官審酌周姓男子與黃姓女子在專勤隊兩次訪談時說詞有重大瑕疵，黃因此未能入進台灣，且陳負擔被告周結婚費用，並支付報酬，周則為賺取酬金營利意圖明確，駁回被告上訴認定兩人罪刑。
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