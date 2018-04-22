親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

感冒藥混著吃 27歲研究生就醫才7天就不治身亡

「一夜11次…」 最忙消防隊心酸：還要管河裡

衣服誰洗、家住幾樓？ 運將假結婚「妻子」答案兜不攏

2018-04-22 11:36聯合報 記者林敬家╱即時報導

55歲周姓計程車司機因工作結識在大陸經商的陳姓男子，陳看周經濟狀況不佳涉嫌找他擔任「人頭丈夫」，安排大陸籍黃姓女子與他假結婚，但移民署專勤隊面談時發現「夫妻」兩人說法有出入，包括衣服誰洗、婚宴費用誰付、家住幾樓等說法不一，一、二審法官認定兩人共同圖利使大陸地區人民非法進入台灣未遂罪，都被判1年8月徒刑，仍可上訴。

周姓男子否認假結婚，提出與小他２３歲黃姓女子兩人出遊、結婚宴客照片以及微信對話，但法官認為照片並未標明日期，無從確認拍攝時間，且從宴客照片中可知黃姓女子的父親未參與，黃稱父親村裡有事，因為工作關係，所以沒來；法官認為，兩人結婚若為真，其父不可能因為村裡有事不參加將遠嫁台灣女兒的婚宴。微信中雖互稱「老公」、「老婆」，但時間是向移民署提出申請黃姓女子來台之後、面談之前，並非周所說的與女方交往半年的對話內容。

移民署人員2014年2月5日訪談時，周說「我跟我太太坐程車至福建省寧德市民政局辦理結婚登記，無他人陪同；黃卻稱「我倆及我媽媽三人前往辦理」。結婚宴客費用由何人支付，周說「由我岳母支付的」；黃「我老公付的」。黃在大陸住處格局，周說「六樓公寓大廈，住於六樓」；黃稱「共五層樓，我家位於第五樓」。 周住於黃娘家期間，衣物由何人清洗，周說「由我自己清洗」；黃則稱「我媽媽幫他洗」。兩人說法多有出入。

陳姓男子辯稱，周姓男子向他傾訴孤單想認識大陸女子，他認識黃姓女子的爸爸，只是介紹2人當朋友，周不不會辦去大陸的證件，因此幫他辦證件代墊費用，再拿去機場給周，周到海基會辦理結婚公證書認證、申請配偶來台都不是他教的。

台中高分院法官審酌周姓男子與黃姓女子在專勤隊兩次訪談時說詞有重大瑕疵，黃因此未能入進台灣，且陳負擔被告周結婚費用，並支付報酬，周則為賺取酬金營利意圖明確，駁回被告上訴認定兩人罪刑。

55歲周姓計程車司機涉嫌當人頭丈夫，陳姓男子負責仲介大陸女子非法來台，兩人被依共...
55歲周姓計程車司機涉嫌當人頭丈夫，陳姓男子負責仲介大陸女子非法來台，兩人被依共同圖利使大陸地區人民非法進入台灣未遂罪判1年8月徒刑。圖／報系資料照
分享

相關新聞

國際洗錢評鑑不樂觀 台灣麻煩了

2018-04-22 00:54

被抓7次酒駕還是要喝 醫籲仿效歐美長期醫療遏阻

2018-04-22 00:00

過戶元配房產讓私生女繼承 子女討公道告亡父

2018-04-22 11:42

參加同學會迷走東勢 美濃老翁：腦中空白被拉往山上

2018-04-22 11:38

影／殘忍！名種狐狸犬遭扔下高雄阿公店溪

2018-04-22 10:42

繳不出女兒學費 爸爸竟拿武士刀搶劫被判7年

2018-04-22 10:23

波蘭遣回第二批詐欺犯 聲押13人全獲准

2018-04-22 01:28

洗錢防制評鑑／海角七億、樂陞案 盼能為台加分

2018-04-22 01:01

波蘭遣返二批詐欺犯 2孕婦交保、46人全收押

2018-04-22 00:56

罰款不怕就是要喝！ 第8次酒駕改判刑8個月

2018-04-21 23:57

酒駕8次改判8月 「酗酒再犯率高」

2018-04-21 23:52

詐騙犯自波蘭遣返 外交部：雙方有合作管道

2018-04-21 21:42

跨國詐騙 警：集團提供來回機票當誘因

2018-04-21 21:36

第2批遣回14名詐欺嫌犯13人聲押 唯一交保又是孕婦

2018-04-21 21:34

虛增廠商家數圍標學校採購 3廠商判刑

2018-04-21 15:22

剛買BMW包膜不服貼 車主怒告業者賠1萬　

2018-04-21 14:14

女珠寶商迷倒科技老董 6年海削1060萬

2018-04-21 13:43

告鄰居狗狗有異味會咬人 求償竟還要「狗消失」

2018-04-21 11:11

柯文哲拜會警政署討論陳抗 「不要幻想一次成功」

2018-04-21 10:44

影╱通車首宗！司機疑憂鬱症 國一五楊高架跳下送醫

2018-04-21 10:43

影╱阿里山公路觸口明隧道 今晨車禍一度回堵

2018-04-21 09:41

全押了！波蘭遣回詐欺犯33人聲押獲准

2018-04-21 08:36

電梯驚魂！兩女遭醉漢搥胸毆肚 嚇到奔逃報警

2018-04-21 08:30

少女遭男友性侵 沒想到男友朋友也是狼

2018-04-21 08:28

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

板橋下水道清淤突來大水 1人幸運獲救

2018-04-21 15:41

花4億採購的警用新配槍「落漆」 準星磷光點易脫落

2018-04-21 20:02

熱水器燃燒不完全 情侶洗澡雙亡、樓上住戶昏迷

2018-04-22 00:19

高雄瑞豐夜市前連撞車禍 疑酒駕肇事6人受傷

2018-04-22 00:18

堂弟女友性感貌美 他酒後性侵坦承「我太犯賤」

2018-04-21 15:10

「一夜11次…」 最忙消防隊心酸：還要管河裡

2018-04-22 09:00

情侶洗澡一氧化碳中毒身亡 去年才剛拍婚紗

2018-04-22 03:20

女珠寶商迷倒科技老董 6年海削1060萬

2018-04-21 13:43

第2批遣回14名詐欺嫌犯13人聲押 唯一交保又是孕婦

2018-04-21 21:34

男把女的頭壓到他下面 這個手遊廣告讓媽媽們生氣了

2018-04-22 10:10

影／驚！男童跑進快車道 車輛全煞車

2018-04-22 09:27

姐疑攜身障妹汽車內燒炭 遺書「罪惡帶走親妹妹」

2018-04-21 23:25

抓到了！不滿腳踝受傷沒治療好 狂男竟到振興醫院縱火

2018-04-22 00:48

振興醫院縱火畫面曝光！壯男奮力丟擲「著火米酒瓶」

2018-04-21 19:50

「傳幾張裸照來看看」 他專誘國中女上床

2018-04-21 19:12

旗山、內門交界山火蔓延 已經燒第三天

2018-04-21 17:06

剛買BMW包膜不服貼 車主怒告業者賠1萬　

2018-04-21 14:14

她割腕自殘被同學發現 竟是遭狼父長期蹂躪

2018-04-21 22:06

狐狸犬滯銷 繁殖業者狠心扔下河2死3失蹤

2018-04-22 09:08

酒醉吃大虧？女子酒後控性侵 過程記不清 被告無罪

2018-04-21 17:16

影／肉粽襲警！騎士避查緝放大絕 朝警丟肉粽還是被逮

2018-04-21 12:36

國際洗錢評鑑不樂觀 台灣麻煩了

2018-04-22 00:54

虛增廠商家數圍標學校採購 3廠商判刑

2018-04-21 15:22

波蘭遣回第二批詐欺犯 聲押13人全獲准

2018-04-22 01:28

老翁失蹤7天 警調上千監視器竹林找到

2018-04-21 15:57

沒戴密錄器就去抓色情按摩 男警那邊被白「握」了

2018-04-22 10:11

台北市國宅一氧化碳中毒 2死2昏迷

2018-04-21 23:50

影╱太大膽？私菸直接放漁船甲板走私海巡緝獲

2018-04-21 14:15

罰款不怕就是要喝！ 第8次酒駕改判刑8個月

2018-04-21 23:57

老父中風失智 兒女不離不棄、輪流盡孝

2018-04-21 20:07

波蘭遣返二批詐欺犯 2孕婦交保、46人全收押

2018-04-22 00:56

男買槍「純欣賞」被刑事局打臉 法院重判還罰錢

2018-04-21 19:17

醉漢鑽入永安漁港彩虹橋下鋼樑空隙出不來 跳海脫困

2018-04-21 16:03

振興醫院門口遭人縱火 警方循線調查中

2018-04-21 18:43

繳不出女兒學費 爸爸竟拿武士刀搶劫被判7年

2018-04-22 10:23

高市驚傳姐妹汽車燒炭 警消救出意識模糊

2018-04-21 21:51

豪宅女廁針孔偷拍 董座付錢沒事 包商反而判刑

2018-04-22 11:06

慾男「2天就要1次」 和國中女友嘿咻30次被抓包

2018-04-22 11:15

下水道工人稱淹大水在水管爬行求生 困水溝敲鐵板求救

2018-04-21 18:23

振興醫院遭丟汽油彈 涉案男稱不滿院方醫療

2018-04-21 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top