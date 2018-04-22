衣服誰洗、家住幾樓？ 運將假結婚「妻子」答案兜不攏

2018-04-22 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



55歲周姓計程車司機因工作結識在大陸經商的陳姓男子，陳看周經濟狀況不佳涉嫌找他擔任「人頭丈夫」，安排大陸籍黃姓女子與他假結婚，但移民署專勤隊面談時發現「夫妻」兩人說法有出入，包括衣服誰洗、婚宴費用誰付、家住幾樓等說法不一，一、二審法官認定兩人共同圖利使大陸地區人民非法進入台灣未遂罪，都被判1年8月徒刑，仍可上訴。

周姓男子否認假結婚，提出與小他２３歲黃姓女子兩人出遊、結婚宴客照片以及微信對話，但法官認為照片並未標明日期，無從確認拍攝時間，且從宴客照片中可知黃姓女子的父親未參與，黃稱父親村裡有事，因為工作關係，所以沒來；法官認為，兩人結婚若為真，其父不可能因為村裡有事不參加將遠嫁台灣女兒的婚宴。微信中雖互稱「老公」、「老婆」，但時間是向移民署提出申請黃姓女子來台之後、面談之前，並非周所說的與女方交往半年的對話內容。

移民署人員2014年2月5日訪談時，周說「我跟我太太坐程車至福建省寧德市民政局辦理結婚登記，無他人陪同；黃卻稱「我倆及我媽媽三人前往辦理」。結婚宴客費用由何人支付，周說「由我岳母支付的」；黃「我老公付的」。黃在大陸住處格局，周說「六樓公寓大廈，住於六樓」；黃稱「共五層樓，我家位於第五樓」。 周住於黃娘家期間，衣物由何人清洗，周說「由我自己清洗」；黃則稱「我媽媽幫他洗」。兩人說法多有出入。

陳姓男子辯稱，周姓男子向他傾訴孤單想認識大陸女子，他認識黃姓女子的爸爸，只是介紹2人當朋友，周不不會辦去大陸的證件，因此幫他辦證件代墊費用，再拿去機場給周，周到海基會辦理結婚公證書認證、申請配偶來台都不是他教的。