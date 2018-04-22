波蘭遣返二批詐欺犯 2孕婦交保、46人全收押

2018-04-22 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



從波蘭遣回的第二批詐欺嫌犯十四人，檢警昨天上午在桃園機場拘提回苗栗偵訊。 記者胡蓬生／翻攝 分享 facebook

遭波蘭驅逐出境遣返回台的台籍電信詐欺嫌犯，第一波卅四人前天經苗栗檢警漏夜偵訊後，除一名有四個月身孕的女子獲十萬元交保，其他卅三人因有串證、滅證、逃亡之虞，昨天清晨全數被法院裁定羈押禁見。第二波十四人也在昨天回台，警訊後移送苗栗檢方偵辦。十四人除一孕婦外，其他十三人今天凌晨1點全數獲准羈押。總計兩天來遣返的48名嫌犯，除了2名孕婦以10萬元交保，其他46人檢方聲押都全數遭法院裁准。

苗栗地檢署主任檢察官陳宏兆說，第一波由波蘭遣回的卅四名詐欺嫌犯，向法院聲押卅三人；苗栗地院昨全數裁准。

據了解，第一批嫌犯警訊時，口徑一致，辯稱到波蘭從事網路博奕或旅遊，但檢警掌握相關事證和通聯，認定他們有串證之虞。

第二批被遣台的十四名嫌犯，共十二男二女，苗栗警方昨天上午從桃園機場帶回，分別交由各分局製作詢問筆錄，下午陸續移交檢方複訊。十四人中除一孕婦檢方以十萬元交保，其他十三人苗栗地檢署昨晚聲請羈押禁見，今天凌晨1點全數獲准羈押。總計兩天以來遣返的48名嫌犯，除了2名孕婦外，其他46人檢方聲押都全數遭法院裁准。

陳宏兆表示，波蘭方面雖未提供全案卷宗資料，但檢警已蒐集詐騙集團在波蘭的相關犯罪事證，警方也透過交流管道取得資料。