親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國際洗錢評鑑不樂觀 台灣麻煩了

2018-04-22 00:54聯合報 記者張宏業王聖藜／台北報導

金管會主委顧立雄(左)與法務部長邱太三(右)日前出席金融業洗錢防制及打擊資恐誓師...
金管會主委顧立雄(左)與法務部長邱太三(右)日前出席金融業洗錢防制及打擊資恐誓師大會。 圖／聯合報系資料照片
分享

亞太防制洗錢組織（APG）今年將來台「現地評鑑」，行政院洗錢防制辦公室今年初邀外籍顧問團評估通過可能性，最後評鑑為「中等」，未達標準「中等以上」，台灣要通過國際評鑑並不樂觀。

評鑑結果，台灣若未達標準，可能被列為加強加速追蹤名單，會衍生台幣在國外使用困難、銀行設立海外分行不易，嚴重影響我國際金融貿易。

法務部政務次長、行政院洗防辦主任蔡碧仲表示，ＡＰＧ要求我國本月提出國家風險評估報告，我方已提列詐欺、毒品及第三方支付衍生的犯罪有洗錢疑慮，也告知本土銀行包含海外分行可能為洗錢防制弱點；六月，ＡＰＧ還會來台進行實際效能評鑑。

洗錢評鑑分為技術評鑑與效能評鑑兩個部分，技術評鑑是針對洗錢防制措施是否完備，如立法院去年通過資恐防制法，法務部對台商張永源、陳世憲做出制裁，加上去年底洗錢防制法大修訂，這兩項立法與修法，讓我國在技術評鑑上被評為「日趨完善」。

效能評鑑則是立法後執行效果，調查局洗錢防制處憂心，資恐法與洗防法修訂去年才完成，不到一年的時間，許多問題無法立即改善，執行效能很難展現，此部分目前被打為「加強追蹤」，是我國洗錢評鑑比較難以突破的關卡。

其他問題包含國內洗錢的法律制度不夠完備，例如公司法尚未修訂完成、銀樓業者、土地代書、會計師對洗錢防制申報認知的不足、兆豐銀海外分行未落實洗錢防制被裁罰、對於非營利組織在國外洗錢未建立專法等。

蔡碧仲表示，公司法修正案關於法人實質出資者、實際受益人的資料揭露，外界有雜音，但是若不修法讓相關資訊透明，將在評鑑中失分。

調查局為強化教育訓練的效能，本周將舉辦「資金調度與犯罪態樣」研討會，針對高風險洗錢案件態樣的情資受理與運用、金融機構對於可疑、大額交易的通報進行探討。

洗錢公司法

相關新聞

就是要喝！7次酒駕都罰款 高院審理時8度酒駕判刑8月

2018-04-21 23:57

波蘭遣返二批詐欺犯 2孕婦交保、46人全收押

2018-04-22 00:56

第2批遣回14名詐欺嫌犯13人聲押 唯一交保又是孕婦

2018-04-21 21:34

波蘭遣回第二批詐欺犯 聲押13人全獲准

2018-04-22 01:28

洗錢防制評鑑／海角七億、樂陞案 盼能為台加分

2018-04-22 01:01

被抓7次酒駕還是要喝 醫籲仿效歐美長期醫療遏阻

2018-04-22 00:00

詐騙犯自波蘭遣返 外交部：雙方有合作管道

2018-04-21 21:42

跨國詐騙 警：集團提供來回機票當誘因

2018-04-21 21:36

虛增廠商家數圍標學校採購 3廠商判刑

2018-04-21 15:22

剛買BMW包膜不服貼 車主怒告業者賠1萬　

2018-04-21 14:14

女珠寶商迷倒科技老董 6年海削1060萬

2018-04-21 13:43

告鄰居狗狗有異味會咬人 求償竟還要「狗消失」

2018-04-21 11:11

柯文哲拜會警政署討論陳抗 「不要幻想一次成功」

2018-04-21 10:44

影╱通車首宗！司機疑憂鬱症 國一五楊高架跳下送醫

2018-04-21 10:43

影╱阿里山公路觸口明隧道 今晨車禍一度回堵

2018-04-21 09:41

全押了！波蘭遣回詐欺犯33人聲押獲准

2018-04-21 08:36

電梯驚魂！兩女遭醉漢搥胸毆肚 嚇到奔逃報警

2018-04-21 08:30

少女遭男友性侵 沒想到男友朋友也是狼

2018-04-21 08:28

疑涉掏空 昇華娛樂總座謝侑利20萬交保

2018-04-21 01:18

「甘味人生」製作人 涉掏空移送北檢

2018-04-21 00:57

女網友LINE 8秒聲音檔 工程師傻被騙40萬

2018-04-21 00:18

國民參審模擬法庭 選任國民法官 隔離被告護人權

2018-04-21 00:03

製作人俞惟中訊後無保請回 他說：高處不勝寒

2018-04-21 00:00

「神仙水」攻臉書 民代憂汙染學生

2018-04-20 23:12

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

板橋下水道清淤突來大水 1人幸運獲救

2018-04-21 15:41

全押了！波蘭遣回詐欺犯33人聲押獲准

2018-04-21 08:36

花4億採購的警用新配槍「落漆」 準星磷光點易脫落

2018-04-21 20:02

女珠寶商迷倒科技老董 6年海削1060萬

2018-04-21 13:43

影╱通車首宗！司機疑憂鬱症 國一五楊高架跳下送醫

2018-04-21 10:43

堂弟女友性感貌美 他酒後性侵坦承「我太犯賤」

2018-04-21 15:10

高雄瑞豐夜市前連撞車禍 疑酒駕肇事6人受傷

2018-04-22 00:18

振興醫院縱火畫面曝光！壯男奮力丟擲「著火米酒瓶」

2018-04-21 19:50

「小聲點、我媽睡隔壁」他帶小女友回家親熱6次

2018-04-21 10:38

第2批遣回14名詐欺嫌犯13人聲押 唯一交保又是孕婦

2018-04-21 21:34

「傳幾張裸照來看看」 他專誘國中女上床

2018-04-21 19:12

剛買BMW包膜不服貼 車主怒告業者賠1萬　

2018-04-21 14:14

「叔叔對我亂來」 單身漢母女通吃嘗苦果

2018-04-21 12:00

告鄰居狗狗有異味會咬人 求償竟還要「狗消失」

2018-04-21 11:11

少女遭男友性侵 沒想到男友朋友也是狼

2018-04-21 08:28

囂張！菜市場當提款機 女賊明目張膽攤販氣炸

2018-04-21 11:30

姐疑攜身障妹汽車內燒炭 遺書「罪惡帶走親妹妹」

2018-04-21 23:25

影／肉粽襲警！騎士避查緝放大絕 朝警丟肉粽還是被逮

2018-04-21 12:36

老翁失蹤7天 警調上千監視器竹林找到

2018-04-21 15:57

虛增廠商家數圍標學校採購 3廠商判刑

2018-04-21 15:22

旗山、內門交界山火蔓延 已經燒第三天

2018-04-21 17:06

北市國宅一氧化碳外洩 情侶洗澡時中毒身亡

2018-04-22 00:19

屏東市透天厝暗夜竄惡火 老婦人陳屍浴室

2018-04-21 08:27

影╱夜店兜售小菜遇債務人 情侶涉教唆傷人

2018-04-21 11:29

她割腕自殘被同學發現 竟是遭狼父長期蹂躪

2018-04-21 22:06

抓到了！不滿腳踝受傷沒治療好 狂男竟到振興醫院縱火

2018-04-22 00:48

影╱太大膽？私菸直接放漁船甲板走私海巡緝獲

2018-04-21 14:15

酒醉吃大虧？女子酒後控性侵 過程記不清 被告無罪

2018-04-21 17:16

電梯驚魂！兩女遭醉漢搥胸毆肚 嚇到奔逃報警

2018-04-21 08:30

醉漢鑽入永安漁港彩虹橋下鋼樑空隙出不來 跳海脫困

2018-04-21 16:03

振興醫院門口遭人縱火 警方循線調查中

2018-04-21 18:43

台北市國宅一氧化碳中毒 2死2昏迷

2018-04-21 23:50

老父中風失智 兒女不離不棄、輪流盡孝

2018-04-21 20:07

男買槍「純欣賞」被刑事局打臉 法院重判還罰錢

2018-04-21 19:17

下水道工人稱淹大水在水管爬行求生 困水溝敲鐵板求救

2018-04-21 18:23

日籍遊客手機搞丟 警叩遍20多家計程車行尋獲

2018-04-21 10:43

高市驚傳姐妹汽車燒炭 警消救出意識模糊

2018-04-21 21:51

不爽汽車停店門口影響生意 男子竟毆人又砸車

2018-04-21 12:01

汐止公寓火警撲滅 27歲男全身50%二度燒燙傷

2018-04-21 11:34

汐止公寓火警釀一死 警初步研判為意外

2018-04-21 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top