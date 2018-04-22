國際洗錢評鑑不樂觀 台灣麻煩了

金管會主委顧立雄(左)與法務部長邱太三(右)日前出席金融業洗錢防制及打擊資恐誓師大會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

亞太防制洗錢組織（APG）今年將來台「現地評鑑」，行政院洗錢防制辦公室今年初邀外籍顧問團評估通過可能性，最後評鑑為「中等」，未達標準「中等以上」，台灣要通過國際評鑑並不樂觀。

評鑑結果，台灣若未達標準，可能被列為加強加速追蹤名單，會衍生台幣在國外使用困難、銀行設立海外分行不易，嚴重影響我國際金融貿易。

法務部政務次長、行政院洗防辦主任蔡碧仲表示，ＡＰＧ要求我國本月提出國家風險評估報告，我方已提列詐欺、毒品及第三方支付衍生的犯罪有洗錢疑慮，也告知本土銀行包含海外分行可能為洗錢防制弱點；六月，ＡＰＧ還會來台進行實際效能評鑑。

洗錢評鑑分為技術評鑑與效能評鑑兩個部分，技術評鑑是針對洗錢防制措施是否完備，如立法院去年通過資恐防制法，法務部對台商張永源、陳世憲做出制裁，加上去年底洗錢防制法大修訂，這兩項立法與修法，讓我國在技術評鑑上被評為「日趨完善」。

效能評鑑則是立法後執行效果，調查局洗錢防制處憂心，資恐法與洗防法修訂去年才完成，不到一年的時間，許多問題無法立即改善，執行效能很難展現，此部分目前被打為「加強追蹤」，是我國洗錢評鑑比較難以突破的關卡。

其他問題包含國內洗錢的法律制度不夠完備，例如公司法尚未修訂完成、銀樓業者、土地代書、會計師對洗錢防制申報認知的不足、兆豐銀海外分行未落實洗錢防制被裁罰、對於非營利組織在國外洗錢未建立專法等。

蔡碧仲表示，公司法修正案關於法人實質出資者、實際受益人的資料揭露，外界有雜音，但是若不修法讓相關資訊透明，將在評鑑中失分。

調查局為強化教育訓練的效能，本周將舉辦「資金調度與犯罪態樣」研討會，針對高風險洗錢案件態樣的情資受理與運用、金融機構對於可疑、大額交易的通報進行探討。