高市驚傳姐妹汽車燒炭 警消救出意識模糊

2018-04-21 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市驚傳姐妹在汽車內燒炭，警消救出後意識模糊，送醫急救中。記者劉星君／翻攝 分享 facebook 高市驚傳姐妹在汽車內燒炭，警消救出後意識模糊，送醫急救中。記者劉星君／翻攝 分享 facebook 高市今天晚間8 點42分時，有民眾經過鳳山區議會路時，發現一輛停在路邊休旅車冒煙，警消接獲報案後，趕抵現場，發現車內有炭盆，疑似在車內燒炭自殺，救護人員隨即破窗開車門進入，車上兩人疑似吳姓姐妹（56歲、46歲），分別送往國軍醫院與高雄長庚醫院急救中，車上內留有遺書，警方將通知家人，釐清相關原因。

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