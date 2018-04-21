第2批14名詐欺嫌犯13人聲押 唯一交保又是孕婦

2018-04-21 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



今天從波蘭遣回台灣的第二批電信詐欺嫌犯14人，苗栗檢方複訊到晚間，並聲押其中13人，唯一被諭知10萬元交保的同樣也是一名孕婦。

檢方聲押的理由與第一批送回的嫌犯相同，包括犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證及反覆實施同一犯罪之虞。

兩批被遣回台灣的48名電信詐欺嫌犯，女性總計有6人，今天第二批遣回12男2女，上午八點多被警方帶回苗栗詢間，下午陸續移送苗栗檢方偵辦。