詐騙犯自波蘭遣返 外交部：雙方有合作管道

2018-04-21 21:42 中央社 台北21日電



從波蘭遣回的第二批詐欺嫌犯14人，檢警上午在桃園機場拘提回苗栗偵訊。 聯合報系資料照片／記者胡蓬生翻攝 分享 facebook 年初在波蘭落網的48名台籍詐騙犯，已被波蘭遣返，由苗栗地檢署偵辦中。外交部表示，案發後與波方密切聯繫，掌握狀況，也協助國內檢察機關與波蘭檢方建立合作管道。

外交部發言人李憲章表示，這48名台灣人因在波蘭涉電信詐騙遭波蘭警方逮捕羈押，駐波蘭代表處第一時間即前往探視、與波方密切聯繫、協調，以確保國人權益，並掌握波蘭法院司法審理、遣返情形，即時回報國內相關單位。

他指出，外交部在處理過程中都事先通報國內相關機關，國內檢警也都充分掌握情況，通力合作處理。

同時，李憲章說，外交部、駐波蘭代表處協助國內檢察機關與波蘭檢方建立聯絡及合作管道，促成波方同意將涉案台嫌遣返台灣。

波蘭警方今年初在當地查獲電信詐騙機房，逮捕數十名詐騙集團成員，其中48名為台灣籍，在波蘭檢警偵查程序結束，關押3個月後被驅逐出境。首批34人昨天搭機返台，第二批14人今天稍早回台，由苗栗地檢署檢察官偵訊中。

知情人士表示，這48名嫌犯分成2批分別經由德國法蘭克福、奧地利維也納返台。

苗栗地檢署今天也發佈新聞稿表示，在遣返過程中，外交部、駐波蘭代表處、駐奧地利代表處、駐法蘭克福辦事處及刑事警察局協調波蘭、德國警方協助處理搭機、過境轉機事宜，以利檢警在嫌犯抵達桃園國際機場後，即時拘提偵辦，絕無傳聞所指相關機關未能事先掌握訊息、連犯罪資料都沒拿到等狀況。

李憲章進一步表示，這個案子目前已交由國內司法檢察機關偵查，外交部將持續與相關檢警機關配合，並與波蘭司法機關保持密切聯繫，提供國內司法機關相關協助，以利後續偵查。

此外，李憲章說，外交部將持續協助國內檢警機關建立跨國合作平台，積極與各國共同合作打擊電信詐騙及各類犯罪案件。

知情官員表示，目前政府一共與38國建立90多個雙邊犯罪情資聯繫管道。