跨國詐騙 警：集團提供來回機票當誘因

2018-04-21 21:36 中央社 台北21日電



從波蘭遣回的第二批詐欺嫌犯14人，檢警上午在桃園機場拘提回苗栗偵訊。圖／記者胡蓬生翻攝 分享 facebook 波蘭遣返台灣籍詐騙集團成員，傳出詐嫌搭商務艙、還要酒喝。對外界質疑機票費用，承辦多起國際詐騙案的資深警官今天說，機票費用是嫌犯自付或由集團主嫌提供，政府沒義務協助詐騙犯。

波蘭警方今年初在當地查獲電信詐騙機房，逮捕數十名集團成員，其中48名為台灣籍，首批34人遭驅逐離境，昨天搭機返台，入境即遭苗栗警方帶回。搭機途中傳出有成員搭商務艙，向空姐要酒喝遭拒，言語戲謔行徑囂張，另14名嫌疑人也在今晨抵台。

至於在波蘭遭逮的詐騙台嫌坐商務艙，承辦多起國際詐騙案的資深警官分析，應是主嫌出資，詐騙集團都會提供來回機票。

這名資深警官受訪表示，詐騙集團招募成員會透過網路或報紙小廣告，內容寫「誠徵電話行銷專員、赴國外度假打工、免費食宿和機票」，不知情民眾應徵後，才進一步透露從事非法工作。

警官指出，依過去案例，若台籍詐騙集團成員被外國警方逮捕，經法院審判後須驅逐出境，台嫌都會自備機票搭機返台。

他說，在國外被逮的台籍詐騙集團成員，通常第一個想法就是想回台受審，因擔心「在當地關越久，可能會被遣送至中國大陸」，嫌疑人都會想盡辦法準備機票。

但警官也指出，曾有嫌疑人要求台灣警方出機票錢，警方則嚴正告知，「你們在國外涉及詐騙，政府沒有義務協助購買機票」，並告知若在當地關越久，被遣送至中國機會越大。