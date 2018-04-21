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誣指男子性侵 女判囚1年2月

2018-04-21 13:29中央社 台北21日電

一名女子同時與2人交往，擔心劈腿曝光，控告其中1男性侵，女子一審被依誣告罪判刑1年2個月。高院認為，為避免予人可隨意操弄偵查、恣意陷人入罪，一審的論罪量刑並無不當，駁回上訴。

全案起因於桃園市一名女子於民國103年向警方報案，指控遭一名男子性侵，這名男子還拍下性愛影片，用以要脅進而再性侵2次。

桃園地檢署承辦檢察官獲報，搜索男子住處查扣電腦與行動電話，發現男子電腦、手機存有邀約網友施用毒品、發生性關係的對話紀錄，唯獨不見女子所稱的性愛影片。

挨告的男子也喊冤，辯稱與女子因性交易結識而交往，絕無性侵。

檢察官反覆比對女子說詞，發現女子對遭性侵的次數、時間、地點說詞不一，甚至連如何認識男子的說法也有多種版本，認為男子犯嫌不足不起訴，另依誣告罪起訴女子。

桃園地方法院一審勘驗兩人對話紀錄，發現男子不斷表達愛慕之意，女子則對男子多所指責。一審合議庭認為，若如女子所言因對方握有性愛影片而言聽計從，為何對話紀錄顯示男子多為低聲下氣，且完全不曾提及性愛影片？認定兩人是交往關係，男子也未曾性侵女子。

一審合議庭也指出，女子指控版本眾多，先稱在工地結識男子，後改稱在網路聊天室認識，也曾聲稱是在加油站打工認識，遭性侵得逞次數也前後不一。

一審認為，女子每一次都用積極肯定的語氣描述遭性侵的過程，試圖取信偵查、審判機關，但每次內容不同、版本眾多，認定女子是因為遭同居女友發現與男子的親密對話，為取信女友才誣告。

一審認為女子讓檢警勞師動眾、徒耗偵查成本，犯後態度極差，若不嚴懲將使他人認為可操弄偵查、恣意陷人入罪，判女子1年2個月徒刑。

女子不服提起上訴，高院認為，一審已詳細調查全案證據，事實認定無誤，而女子習慣以謊圓謊，心態惡劣，又一再藐視司法，妨害司法公正，仍判女子1年2個月徒刑，仍可上訴。

性侵

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