女網友LINE 8秒聲音檔 工程師傻被騙40萬

2018-04-21 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹黃姓工程師在臉書認識一名女網友綽號「歡歡」，兩人並用Line通訊軟體，加為好友後，透過聊天取得黃男信任，「歡歡」騙黃家裡出狀況需要錢，請黃買虛擬貨幣給她，後來又騙因偽造通行證在大陸遭逮捕要請律師，需要現金1萬元，請黃幫忙。黃全都信以為真，還到臨櫃打算匯款現金1萬元，遭行員懷疑被騙，成功勸阻為黃保住1萬元。

警方調查，黃男2個月前先在臉書上結識中國女網友「歡歡」，對方主動來「賴」成了好友。沒多久，「歡歡」就以家裡有狀況、自己生病了為由，要黃男出錢幫忙，為了取信他，「歡歡」還分別傳了3秒、5秒的聲音檔給黃男，8秒中只聽清楚她說，「我生病了」。沒想到，黃男竟然相信，陸續購買虛擬貨幣的序號傳給「歡歡」，前後花掉了40萬元。

玉山銀行新豐分行謝姓及陳姓兩位行員發現黃男神情緊張，到臨櫃要匯款，並詢問原因及理由。黃男說，因大陸網友因偽造通行證在大陸遭逮捕要請律師，需要現金1萬元，請他幫忙，他打算幫對方救急。行員一聽馬上告訴他「這是詐騙手法」，同時也邊打電話到派出所，請警方到場幫忙，才讓黃相信是「詐騙」，順利的保住金額。

警方表示，山崎派出所警員范正賢、李靖凱，在20日執行巡邏勤務時，接獲玉山銀行來電，疑似有人遭詐騙，同仁立即趕往，還好有機警的行員跟同仁的勸說，才沒讓他匯款，保住新台幣1萬元。