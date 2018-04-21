製作人俞惟中訊後無保請回 他說：高處不勝寒

2018-04-21 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



首位打進好萊塢的製作人、昇華娛樂傳播公司創辦人俞惟中，被檢舉假藉拍攝「仙劍俠」戲劇名義，拿假發票掏空公司資產，金額約7千萬元，另在公司登錄興櫃前，為擴充股本涉嫌不實增資，調查局北機站認為全案有背信、違反公司法、稅捐稽徵法等弊端，兵分7路搜索昇華娛樂及俞的住處，約談俞及昇華總經理謝侑利等3人，俞晚間自行前往台北地檢署複訊，檢方訊後命俞無保請回，至於謝被檢方依背信罪交保20萬元。

媒體詢問俞惟中是否有涉及不法？他停下腳步大方笑說，「那有什麼掏空，就只是6、7年前的事來說明一下，絕對沒有什麼不法，你看我這不是可以走了嗎，就是說明比較耗時間就而已」。對於被他人檢舉遭到約談，他苦笑說，「高處不勝寒，人嘛，當你站在高處的時候，總是會被射幾劍，尤其我們這行的，早就看多了，說明清楚就沒事了。」

曾是巨匠電腦創辦人的謝侑利，疑涉及掏空昇華娛樂資產，一併遭列被告約談。

據調查，2012至2013年間，昇華娛樂以製作節目為由，委託「騰揚」、「笙遠」2家公司撰寫「仙劍俠」、「天下女人心」戲劇拍攝製作企畫案，俞被控明知這2公司並無實質撰寫企劃案，卻要求開立撰寫企劃的不實收據，再持假發票向昇華娛樂詐領款項，金額逾7千萬元；此外，昇華娛樂登錄興櫃前，俞為了壯大公司資本額，涉嫌不實增資來擴充股本，違反公司法規定。

據俞惟中向檢調供稱，「仙劍俠」、「天下女人心」已完成播映，並無虛假交易或虛增營業額可能，相關檢舉與事實不符。

俞惟中拍攝過多部知名電視劇，例如「天地有情」、「一代神相賴布衣」、「嘉慶君遊台灣」、「巔峰時代」等，類型橫跨偶像劇、時代劇、古裝劇、本土劇、武俠劇、戰爭劇，曾在好萊塢推出電影「蛋糕的滋味」。俞也是兩岸三地知名製作人，帶領昇華娛樂成為台灣影視產業首家掛牌上櫃的公司。