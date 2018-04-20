名製作人俞惟中涉掏空公司 自行前往北檢複訊

2018-04-20 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



首位打進好萊塢的製作人、昇華娛樂傳播公司創辦人俞惟中，被檢舉拿假發票掏空公司資產，金額約7千萬元，另在公司登錄興櫃前，為擴充股本涉嫌不實增資，調查局北機站認為全案有背信、違反公司法、稅捐稽徵法等弊端，今天兵分7路搜索昇華娛樂及俞的住處，約談俞及昇華總經理謝侑利等3人，追查資金是否流入私人口袋；俞與謝擔心媒體拍照，晚間由律師陪同，自行前往台北地檢署複訊，目前偵訊中。

謝侑利來頭不小，他曾是巨匠電腦創辦人之一、中華演藝人員發展交流協會理事長，疑因配合俞惟中掏空款項，一併遭列被告約談。

俞惟中拍攝過多部知名電視劇，例如「天地有情」、「一代神相賴布衣」、「嘉慶君遊台灣」、「巔峰時代」等，類型橫跨偶像劇、時代劇、古裝劇、本土劇、武俠劇、戰爭劇，曾在好萊塢推出電影「蛋糕的滋味」。俞也是兩岸三地知名製作人，帶領昇華娛樂成為台灣影視產業首家掛牌上櫃的公司。

俞惟中在台灣影視圈打滾多年，對台灣影視產業從最高峰到現在的空前低迷，頗有感觸，他近來製播的八點檔連續劇「甘味人生」、「家和萬事興」頗受好評，旗下藝人有本土劇女神曾莞婷，資深女星丁國琳、林韋君等。

據調查，俞惟中2013至2014年間，假藉昇華娛樂要製作節目為由，委託其他公司撰寫企畫案，俞明知這些公司並無實質撰寫企劃案，卻要求開立撰寫企劃的不實收據，再持假發票向昇華娛樂詐領款項，金額逾7千萬元；此外，昇華娛樂登錄興櫃前，俞為了壯大公司資本額，涉嫌不實增資來擴充股本，違反公司法規定。