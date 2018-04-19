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就服法修法禁「薪資面議」 未達4萬元職缺須公開薪資

共諜吸收調查官踢鐵板 新北地院裁定羈押禁見

2018-04-19 17:48聯合報 記者陳俊智╱即時報導

長年往返港澳和大陸經商的洪姓男子，疑似被大陸軍事黨政機構吸收成為共諜，在台拉下線發展組織，近年多次以現金、禮品及招待旅遊方式，企圖拉攏法務部調查官，結果反被舉報，新北地方法院稍早裁定羈押禁見。

長年往返港澳和大陸經商的洪姓男子（中），疑似被大陸軍事黨政機構吸收成為共諜，在台...
長年往返港澳和大陸經商的洪姓男子（中），疑似被大陸軍事黨政機構吸收成為共諜，在台拉下線發展組織，結果踢到鐵板。記者陳俊智／攝影
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共諜陸軍

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