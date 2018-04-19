69歲空軍上校退伍當殺手 狙殺股市炒手無期徒刑定讞

2018-04-19 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



空軍上校退伍的曾建軍，收受約30萬元報酬槍殺股市炒手王寶葒，高院更二審維持無期、褫奪公權終身刑度，不法所得沒收；另名駕車載曾行凶的葉秉儒遭判10年6月徒刑。兩人上訴，最高法院今駁回定讞。

死者為「骨董張」炒股集團作手。曾建軍(69歲)2014年農曆年前接受馮鋼煒(教唆殺人罪判15年徒刑)、張傑生(通緝中)唆使，答應殺害王寶葒，並收下30萬元報酬。曾邀葉秉儒參與，葉允諾把風、接應。

曾準備多時，數次開車到王寶葒的新竹縣住處勘查地形，8月6日晚間，他到新竹王寶葒住處外埋伏，看見王獨自在住處後方圍牆講電話，下車近距離朝王的開槍，王向左傾倒並逃回家，曾再補2槍；王倒臥血泊中，送醫不治。

法院審理期間，王寶葒的妻子哭訴案發後孩子沒有父親，90幾歲的公公知道消息後，在床上躺了不知道幾天，她目前還要看精神科，只要眼睛閉上就會想到當時場景，小孩晚上都不敢到院子，希望法院從重量刑。

曾建軍被依殺人罪起訴後，歷審皆判無期徒刑。曾任職軍中13年、受專業訓練，更二審認為他直搗被害人住處犯案，嚴重影響社會秩序；曾辯稱王寶葒坑了許多人的錢，是為了教訓他，但「意外失手」。