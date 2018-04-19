再戰立院！反年改總動員將上街陳抗 警呼籲理性表達

2018-04-19 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



下周立法院將審查軍人年金改革相關退撫新制草案，反年改團體將再度站上街頭，表達不滿訴求，台北市政府警察局今下午召開記者會，重申群眾應理性傳達訴求，並更同維護用路人權益。

據了解，中華民國退休警察協會總會以「保障警察消防權利」為由，將在下周一23日中午12點至24日晚上10點在立法院周邊集會，目前持續正在臉書號召、動員群眾加入表達訴求，且日前反年改團體日前發表「71大限，退無所退，動員抗爭！」聲明。

為了防止違法失序事件一再上演，中正一分局長廖材禎今下午表示，警方在保障人民合法集會自由及保達意見權利前提下，將縝密規劃勤務部署，架設適當阻材，維護官署安全及活動秩序。

北市警方呼籲，關心年金改革的民眾應遵守法律保持理性和平，並共同維護廣大市民用路權益及社會秩序。警方將滾動式修正、評估現場情勢，部署警力，且針對立委以專人保護其安全，若發生衝突、違法脫序情勢，將嚴正執法，以貫徹公權力執行。

台北市警察局表示，107年4月23日起至4月24日22時止，執行重要機關周邊安全維護勤務，交通管制措施如下（視狀況提前、延後或擴大管制）：

一、鎮江街一線（忠孝東路至濟南路）雙向車道。

二、青島東路一線（中山南路至林森南路）雙向車道。

三、濟南路一線（中山南路至林森南路）雙向車道。