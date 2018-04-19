李進良賣禁藥案反咬徐薇老公 檢不起訴

2018-04-19 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



整形名醫李進良涉嫌從「羅比珍妮」醫材公司進口非法線材，李供稱不知道線材未經衛福部認證，向該公司投資人江正明、經理姜琤、員工何沛璇等人提告詐欺。台北地檢署查出李明知線材未經衛福部認證，仍向公司進貨，不採信李的說詞，全案作不起訴處分。

整形名醫李進良。 本報系資料照／記者鄭超文攝影 分享 facebook

李進良指控，「羅比珍妮」國際股份有限公司為醫藥大廠，醫師要使用該公司的線材還需赴韓國受訓，光學費就要50萬，在醫界尊稱「師母」的姜琤也提供醫療器材許可證，才向他們進口線材，喊冤「我也是受害者」。

北檢傳喚一名曾為李的員工作證，他表示，李明知線材的證照還在申請中，尚未核准，仍非法進口醫療器材。檢方認定李為知名整形醫師，應了解器材、線材的證照為不同等級，不採信李說詞，不起訴江正明等4人。

「羅比珍妮」國際股份有限公司為補教名師徐薇的丈夫江正明所投資，他涉嫌從民國101年起，未經衛生福利部核准，從國外進口埋線等醫美器材，疑似違反藥事法，而李進良等醫師未經查證下，涉嫌使用這批線材。

台北地院今年1月18日依非法輸入醫療器材罪判江正明1年6月徒刑、緩刑3年，在判決確定起一年內要向公庫支付新台幣100萬元；依非法輸入醫療器材罪、填製不實罪，判姜琤1年10月徒刑、緩刑3年，在判決確定起一年內要向公庫支付新台幣100萬元。李進良部分，北院目前審理中。