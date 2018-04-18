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趙建銘更四審獲判3年 台高檢提起上訴

2018-04-18 21:05中央社 台北18日電

纏訟近12年的台開內線交易案，高院更四審判趙建銘3年徒刑，趙玉柱2年6月，游世一2年，蘇德建2年、緩刑5年。台高檢不服，日前已向最高法院提起上訴。

全案經台北地檢署於民國95年7月提起公訴，經最高法院四度撤銷發回。台灣高等法院今年3月20日做出更四審判決，並依刑事妥速審判法規定，減輕趙建銘等4人刑度。

全案緣於民國94年間，趙建銘與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐。趙建銘餐會中得知台開利多的內線消息，返家後與父親趙玉柱買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

趙建銘95年5月25日遭檢調約談後羈押，台北地檢署同年依內線交易罪，起訴趙玉柱、趙建銘、蘇德建、游世一等人。

台開案一審認定趙建銘犯罪所得427萬餘元，判刑6年；高院二審、更一審、更二審則將所有被告犯罪所得合併計算，總金額均超過一億元，趙建銘都被判刑7年；更三審則分別計算被告犯罪所得，趙建銘被認定犯罪所得417萬元，改判4年。

更四審則認定趙建銘本身無犯罪所得，且適用速審法規定，改判趙建銘有期徒刑3年。台灣高等法院檢察署收判後認為更四審判決違背法令，已提起上訴。

纏訟近12年的台開內線交易案，高院更四審判趙建銘3年徒刑，趙玉柱2年6月，游世一...
纏訟近12年的台開內線交易案，高院更四審判趙建銘3年徒刑，趙玉柱2年6月，游世一2年，蘇德建2年、緩刑5年。台高檢不服，日前已向最高法院提起上訴。 圖／聯合報系資料照片
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趙建銘台灣高等法院內線交易

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