趙建銘更四審獲判3年 台高檢提起上訴

2018-04-18 21:05 中央社 台北18日電



纏訟近12年的台開內線交易案，高院更四審判趙建銘3年徒刑，趙玉柱2年6月，游世一2年，蘇德建2年、緩刑5年。台高檢不服，日前已向最高法院提起上訴。

全案經台北地檢署於民國95年7月提起公訴，經最高法院四度撤銷發回。台灣高等法院今年3月20日做出更四審判決，並依刑事妥速審判法規定，減輕趙建銘等4人刑度。

全案緣於民國94年間，趙建銘與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐。趙建銘餐會中得知台開利多的內線消息，返家後與父親趙玉柱買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

趙建銘95年5月25日遭檢調約談後羈押，台北地檢署同年依內線交易罪，起訴趙玉柱、趙建銘、蘇德建、游世一等人。

台開案一審認定趙建銘犯罪所得427萬餘元，判刑6年；高院二審、更一審、更二審則將所有被告犯罪所得合併計算，總金額均超過一億元，趙建銘都被判刑7年；更三審則分別計算被告犯罪所得，趙建銘被認定犯罪所得417萬元，改判4年。