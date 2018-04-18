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別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

畢典後騎車看海車禍亡 混凝土車司機因和解緩刑

2018-04-18 17:59聯合報 記者曹馥年╱即時報導

一群嘉義華南商職學生，前年參加畢業典禮後相約騎機車看海。行經台1線嘉義縣水上鄉粗溪村中山路段，蔡姓女學生因煞車不及，撞上正在右轉，由邱姓男子駕駛的預拌混凝土車，後座的張姓男同學被混凝土車右後輪輾斃。台南高分院認為，邱貿然右轉有錯，蔡女超速騎車也不對，考量邱已認錯並與被害者和解，依業務過失致人於死罪判處邱有期徒刑7月，緩刑3年，可上訴。

嘉義華南商職2016年6月8日舉辦畢業典禮，多名電子商務處理科學生在謝師宴後，於下午3點多騎機車到台南海邊遊玩，其中一名蔡姓女同學騎機車，載沒有駕照的張姓男同學（事發時均18歲）。

眾人行經台1線嘉義縣水上鄉粗溪村中山路段時，蔡女煞車不及，撞上同向右轉彎的混凝土車，張倒地後頭部遭混凝土車右後輪輾壓，送醫不治，蔡女受到輕傷。

肇事邱姓司機（事發時59歲）供稱，他右轉前約30多公尺打方向燈，看照後鏡未發現來車，但轉入小巷後，發現一輛機車倒在後方。但有同行學生證稱邱是突然打方向燈後貿然右轉，嘉義地院勘驗後方車輛行車紀錄器、沿途商家監視畫面，也沒發現邱有預打方向燈。

本案的3次事故鑑定，都指向邱未依規定於轉彎前30公尺顯示右轉方向燈，亦未注意轉彎車應讓直行車先行，即逕自外側快車道右轉，是肇事主因；其中2次指蔡女無肇責，警大的鑑定則透過影像等證據，推算蔡女約以時速80公里接近事故路口，且未注意車前狀況，是肇事次因。

嘉義地院勘驗案發時後方車輛行車紀錄器，發現當時有多輛機車在混凝土車後方行駛，除了蔡女機車，其他都及時煞停，認為蔡女超速確有部分責任，因此依業務過失致死罪，處邱有期徒刑10月。

邱不服上訴台南高分院，合議庭也認為邱、蔡都有過失，考量邱上訴後已與被害人家屬達成和解並履行完畢，因此諭知緩刑。

蔡姓女學生騎機車載著張姓同學出遊，煞車不及撞上混凝土車。報系資料照片
蔡姓女學生騎機車載著張姓同學出遊，煞車不及撞上混凝土車。報系資料照片
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畢業典禮駕照

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