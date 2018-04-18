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全台違法露營區遍地開花 恐人謀不臧廉政署要徹查

2018-04-18 16:48聯合報 記者張宏業╱即時報導

近年露營成為國人最熱門休閒活動，導至全台各地露營區如雨後春筍在山區遍地開花，依據交通部公布的資料顯示，全台共有1778個露營區，但有百分之95不合法，疑似有濫開濫墾嫌疑，廉政署為調查是否有人謀不臧情事，今年將辦理「露營地清查」廉政革新計畫，由主管機關政風機構針對露營區設置及管理進行全面性清查。

廉政署政風科長彭彥程表示，目前我國並未針對露營區設置專法，相關規定散見於水土保持法、森林法等法規中，但各主管機關權責不分明，造成行政機關消極處理，導致違法律露營區未能即時被裁罰或停業，甚至罰不怕。

彭彥程說，此次清查重點在於發掘各主關機關在露營區設置的審核與管理監督上，有無公務員涉及違失怠職，包庇違法業者情事，清查專案預計今年底完成。

此外，政府各項補助款種類繁多，包含環保類型補助款、原住民保留地造林獎勵金、農業天然災害勘查費用等，近年中央及地方機關卻陸續傳出政

府補助款執行發生弊端情形，彭彥程指出，無論道路是否平坦順暢、露營區是否安全合法、政府各類補助款是否有效使用，廉政署將針對與民眾生活息息相關的重要事項，持續協同政風機構透過專案稽核。

另外，廉政署長朱家崎也指出，今年也是廉政署邁入第7年，各項反貪、防貪及肅貪工作，逐漸上軌道並獲肯定，在國際面向的廉政工作上，今年也將進入另一個階段。

除了在3月份公布我國第1份「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，廉政署將於8月邀請國際知名專家，以國際高標準針對「聯合國反貪腐公約」全部條文進行國際審查，展現我國致力於反貪腐工作的努力及決心。

廉政署8月將邀請國際知名專家，針對「聯合國反貪腐公約」全部條文進行國際審查，圖為...
廉政署8月將邀請國際知名專家，針對「聯合國反貪腐公約」全部條文進行國際審查，圖為法務部長邱太三。記者張宏業／攝影
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廉政署政風科長彭彥程表示，全台違法露營區是否有人謀不臧，是廉政署今年清查重點。記...
廉政署政風科長彭彥程表示，全台違法露營區是否有人謀不臧，是廉政署今年清查重點。記者張宏業／攝影
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