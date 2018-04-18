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賓士佔好市多身障車位 駕駛竟稱「孕婦不能久站」

護酒駕婿幫忙頂罪 法官判翁6月比婿刑罰更重

2018-04-18 16:47聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣一名從事食品加工的李姓男子，去年3月19日晚上在家喝酒，近午夜時，開車載著岳父外出，路經礁溪鄉大忠路與德陽路路口，撞及一輛計程車，計程車遭撞，上下翻轉，停在該路口行人穿越道上，司機頭皮挫傷、左側大腿挫傷瘀血。

李姓男子竟未下車查看、救護，肇事逃逸，往五峰旗風景區方向而去，但車子故障，停在跑馬古道路邊，車禍當時，有民眾目擊，追上李的車子，勸他回車車禍現處理，但李與車上的岳父未聽，下車相偕逃到跑馬古道暗處藏匿。

員警據報，到李停車處守候，李與岳父在翌日凌晨0 時57分自暗處回到棄車處，員警當場為翁婿二人實施呼氣酒精濃度測試，測得李含酒精濃度達每公升0.27毫克，將二人帶回礁溪分局礁溪派出所製作詢問筆錄，李的岳父護婿心切，在檢察官訊問時，向承辦警員、檢察官偽稱是他開的車肇事，涉嫌頂替，翁婿兩人都遭起訴。

宜蘭地方法院審理認為，李姓男子經警測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.27毫克，竟仍駕車行駛於道路因而肇事，所為實有不該，他的岳父為隱避其女婿酒後駕車、肇事逃逸犯行，竟向檢警偽稱是他駕車並不可取。

不過，法官審酌李與告訴人達成和解、賠償告訴人相關損失，告訴人當庭表示願給被告一次機會，請法院從輕量刑。法院判決，以李姓男子含酒精濃度達每公升0.27毫克以上，處有期徒刑2月，易科罰金，以新臺幣1千元折算壹日，又犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑1年2月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付新臺幣5萬元，及向檢察官指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供60小時之義務勞務。

李的岳父因犯頂替罪，被法院判處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算壹日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付新臺幣3萬元，及向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供40小時義務勞務。

宜蘭地方法院。資料照片
宜蘭地方法院。資料照片
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計程車車禍

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