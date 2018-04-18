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賓士佔好市多身障車位 駕駛竟稱「孕婦不能久站」

共諜案又一樁？台商利誘調查官幫蒐情資

2018-04-18 16:35聯合報 記者陳俊智╱即時報導

長年往返港澳和大陸經商的洪姓男子，涉嫌多次以餽贈現金、禮品及招待旅遊等方式，吸收調查官替大陸黨、軍機構發展組織，蒐集對台情報，今天被新北地檢署搜索約談。

檢方指出，事情發生在2016年間，洪姓男子利用認識我國情治人員機會，多次利誘調查局某調查官替他蒐集情資，但都被調查官拒絕，沒有得逞。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉文瀚今指揮調查局國家安全維護工作站搜索洪男住處，同時也將人拘提到案，全案目前朝違反國家安全法偵辦中。

長年往返港澳和大陸經商的洪姓男子，涉嫌多次以餽贈現金、禮品及招待旅遊等方式，吸收...
長年往返港澳和大陸經商的洪姓男子，涉嫌多次以餽贈現金、禮品及招待旅遊等方式，吸收調查官替大陸黨、軍機構發展組織，蒐集對台情報，今天被新北地檢署搜索約談。本報資料照片
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情資共諜

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