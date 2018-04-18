共諜案又一樁？台商利誘調查官幫蒐情資

2018-04-18 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



長年往返港澳和大陸經商的洪姓男子，涉嫌多次以餽贈現金、禮品及招待旅遊等方式，吸收調查官替大陸黨、軍機構發展組織，蒐集對台情報，今天被新北地檢署搜索約談。

檢方指出，事情發生在2016年間，洪姓男子利用認識我國情治人員機會，多次利誘調查局某調查官替他蒐集情資，但都被調查官拒絕，沒有得逞。