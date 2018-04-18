沒簽約就先拿醣分子 浩鼎研究員：「老闆」指示

2018-04-18 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前中研院長翁啟惠涉浩鼎案，士林地方法院今開審理庭，傳浩鼎公司研究員林侑蓁出庭作證，釐清簽署備忘錄前，為何收受中研院交付的2.23克醣分子等問題。林回應，當時一直聽說公司要和中研院簽備忘錄，但不清楚是否已經簽署，公司老闆指示她拿醣分子，先試做OBI-822疫苗，但已不記得是誰指示、老闆是誰。

林侑蓁2011年在中研院擔任研究助理，負責準備醣分子起始材料，協助合成純化醣分子，一年後研究計畫結束，她便到浩鼎公司擔任研究員，仍持續負責處理醣分子、研發OBI-822乳癌疫苗。

林說，她知道中研院有交付2.23克醣分子給浩鼎公司，她當時和中研院研究員、老師吳宗益聯絡，取得2.23克醣分子。她說，當時並非有急用，是公司老闆有指示中研院要給付醣分子，她才向吳聯繫相關事宜。

檢方問為何備忘錄生效前就拿醣分子？林侑蓁說，因為公司人員有說過會簽備忘錄，內容提及中研院會交付10克醣分子，但當時不確定醣分子是否能順利用於疫苗生產，才會想先拿部分醣分子來試做疫苗。不清楚是誰指示她拿醣分子，也不知道什麼時候簽署備忘錄。檢方再問指示林拿醣分子的老闆是誰？林侑蓁說，不清楚是誰指示她拿醣分子，也不知道什麼時候簽署備忘錄。