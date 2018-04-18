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9次酒駕法官判車子沒收 檢察官：要給法官拍拍手

2018-04-18 13:39聯合報 記者王聖藜╱即時報導

圖為台北地院 ...
圖為台北地院 記者王聖藜/攝影
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張姓男子有8次酒駕被判刑的紀錄，卻第9次酒駕被捕，檢方起訴，法官審理認為，張因酒駕被判過有期徒刑8月，「最重判決所處之刑，他仍未戒斷惡習」，台北地院今天依公共危險罪累犯規定，重判張有期徒刑1年，把他開的車子沒收。可上訴。

法官審判酒駕案件，將車輛當成犯罪工具並且宣告沒收，實務上極度罕見，對此特別的判決，有基層檢察官認為「下判決的法官相當有擔當」、「要給法官拍拍手」。

判決書表示，張的自用小客車為本案犯罪使用，張前一次酒駕，也開著同一輛車，加上張在此之前，已有8次酒駕被法院判處罪刑的前科，「足認該自用小客車，目前為被告專供公共危險犯罪所用」，依刑法規定宣告沒收。

54歲的張姓男子2015年起多次酒駕被捕，曾被判過不得易科罰金的7月、8月有期徒刑，還因數罪被裁定應執行刑1年8月確定，2016年12月7日假釋出獄，卻不知悔改；去年12月7日晚間9時許，張在住處飲用2瓶啤酒，隔天凌晨3時開車出門，1小時後被警攔檢，測得酒測值0.89毫克，由台北市警中正二分局移送台北地檢署偵查、起訴，法院審理時，張認罪。

判決書指出，張先後因酒駕被法院論處8次，考量張所犯的公共危險罪，原本屬於維護公共安全的社會法益，有保護其他路人的作用，為避免張仍有倖存之心，誤認縱然再次酒駕，法院仍會輕判，並藉以避免張日後再犯同種類的罪，甚而酒後發生車禍，造成自身家庭或其他家庭的破碎，所以重判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕假釋車禍

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