按摩男騙婦需周轉 涉詐財被檢方起訴

2018-04-18 12:17 中央社 台中18日電



陳姓男子以按摩為業，得知來消費的吳姓婦人資產頗豐，以哥哥酒駕肇事、阿嬤生病等理由向吳婦借錢，直到吳婦現金不足，向友人代為借錢才揭穿報案，檢方今天依詐欺罪嫌起訴陳男。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，31歲陳姓男子民國106年間，在台中市北區一家養生會館擔任按摩從業人員，50多歲的吳姓婦人前往消費時，是陳男負責服務的客人。

陳男經由服務吳婦過程中，得知吳婦資產頗豐，便謊稱自己哥哥酒駕肇事、阿嬤生病住院、媽媽出車禍死亡、姪女過世、房屋裝修及妹妹開店需款項周轉等事由向吳婦借款。

吳婦自106年3月到9月間，陸續以現金、轉帳與無摺存款等方式，交給陳男新台幣68萬8000元，直到同年9月23日，陳男又打電話向吳婦聲稱需要20萬元周轉，但吳婦已無現金可再借，遂代為向友人周轉調借。

經吳婦友人察覺有異，邀約陳男了解先前借款用途及清償方式，發覺陳男都是以虛構方式向吳婦騙款，吳婦得知後向台中第二警分局報案。陳男向檢警供稱，所得款項都已支付賭博及糾眾前往酒店尋歡消費完畢。

台中地檢署檢察官審酌兩人手機通訊軟體對話截圖、本票、匯款資料與證人證詞，今天依詐欺罪嫌將陳男起訴。