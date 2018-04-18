許宗力：LGBTQ也要保障 性騷判決讓性平教育紮根

2018-04-18 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



職務法庭改判因性騷擾女助理而遭免職的法官陳鴻斌罰俸1年，受命法官還上廣播、電視節目受訪說出「這不是性騷擾，這是發展婚外情的未遂階段」，輿論譁然。司法院「動起來」，不僅喊出「司法#MeToo」，上午還找來各級法院院長上性別意識培力課程，紮根性平意識；院長許宗力表示，司法權作為憲法的守護者，性別議題不限於男女平等，還包括LGBTQ也需要保障。

司法院上午在法官學院舉辦研習會，許宗力致詞時表示，司法權是憲法的守護者，核心功能是保障人民的憲法權利，弭平社會既存的不正義，他一向主張法官有義務做「憲法取向的法律解釋」，也就是說，特別是在面對具高度抽象性、開放性的法律規範時，應該將憲法保障基本權的精神貫注到法律的解釋適用之中。性別平等既然已是我國憲法第7條以及增修條文明文要求的憲法價值，更涉及社會中不平等權力關係的破除，職司審判工作的法官自然有義務理解內涵。

而對於在性傾向、性別認同上的性少數族群(LGBTQ)，許宗力認為司法體系對他們所蒙受的不平等對待也必須有所警覺。他也強調，司法人員也需保有身心障礙意識，注重原住民、新住民等多元文化的肯認，避免少數族群生活方式及尊嚴反而遭到司法踐踏。

研習會邀請交通大學教授林志潔講授「以性別觀點談性騷擾與侵害審判」，中研院研究員焦興鎧則解說「職場性別平等與性騷擾防治」。

林志潔的授課內容包括性/性別、主流化的意義，接著談婦運、女性主義與我國婦運發展、法制改革。另外關於性騷擾的定義與法制上，她也參考國內外情狀，介紹敵意環境的性騷擾、職場平權與身體/性的自主權。林說，要面對全國的法官上課，其實還蠻緊張的，但她認為有必要讓上位者了解下屬是齊力合作的夥伴，不能以「上對下」的關係性騷擾；以陳鴻斌再審案來看，要審的是他「適不適合當法官」，合議庭審理的標的顯然錯誤。