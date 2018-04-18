陸籍男子偽造兄長死亡時間申領薪餉 逾追訴期判免訴

2018-04-18 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



大陸湖南省居民李忠儉，因偽造胞兄死亡證明，託人在台辦理死亡除籍和申領薪餉，被依偽造文書罪嫌起訴、通緝，因追訴時效完成，法院判免訴。

由於李忠儉住在大陸，從未來過台灣，成為司法界「直接」起訴大陸住民的罕見案件，法院審理時他從未出庭而遭通緝。

有律師認為，我司法管轄不及於大陸，兩岸司法互助以重大犯罪為主，起訴輕罪如同打空包彈，大陸居民不出庭，根本沒輒，傳訊、拘提都有難以超越的障礙。

桃園地檢署指出，這件案子因有台灣的段姓男子捲入，才會將李以共犯起訴，段因偽造文書罪被判3個月徒刑。

桃園地院調查，榮民李桂森86年7月赴大陸探親，12月25日病逝湖南老家，由於醫藥和喪葬費不少，李桂森的弟弟李忠儉（85歲）委託胞兄在台好友段姓男子想辦法。

雙方謀議把死亡日期延後，拖過隔年，以請領終身俸的薪餉，李忠儉取得當地政府發出哥哥隔年2月16日的死亡證明，再由段協助在台辦理死亡除籍、申領李桂森87年上半年的薪餉12萬餘元。

事後被李桂森的配偶得知，告發段和李忠儉偽造文書，2人遭桃園地檢署起訴，由於李忠儉長居大陸，從未踏上台灣土地一步，起訴書上的地址是也大陸住址，法院屢傳不到通緝。

因偽造文書追訴時效十年，通緝延長時效四分之一，如今離起訴超過12年6個月，桃園地院以追訴時完成判決免訴。