假處分成立 劉伯恩保住馬偕董事長職位

2018-04-17 20:27 中央社 台北17日電



馬偕董事長劉伯恩與台灣基督長老教會訴訟不斷，劉伯恩聲請假處分，台北地院日前裁定，訴訟確定前，劉伯恩可繼續執行董事長職務；律師吳庭歡說，劉伯恩可望於5月前重回馬偕。

馬偕醫院董事長劉伯恩今年1月被台灣基督長老教會總會決議暫停職務並停權，總會還選出另一名董事長蔡國明；劉伯恩無法接受，提起「確認馬偕醫院董事會決議無效」之訴，並向法院聲請暫時狀態假處分。

根據劉伯恩提供給記者的台北地方法院民事裁定書主文，劉伯恩以新台幣165萬元為擔保，在訴訟判決前，准許劉伯恩繼續執行台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人第17屆的董事長及董事職務，並禁止台灣基督長老教會停止或解除劉伯恩的董事職務。

劉伯恩的委任律師吳庭歡傍晚受訪表示，劉伯恩和台灣基督長老教會之間有3個訴訟案，通常訴訟都會拖很久時間，因劉伯恩的董事長任期到今年11月，若訴訟判決拖到任期結束，可能導致劉伯恩遭受無法回復的損害，就提暫時狀態假處分，暫時維持劉伯恩的權益。

吳庭歡說，等收到此判決的執行令後，一般約1至2週，劉伯恩就可以依法重回馬偕執行董事長職務，5月以前應該會有結果。