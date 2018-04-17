親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

假處分成立 劉伯恩保住馬偕董事長職位

2018-04-17 20:27中央社 台北17日電

馬偕董事長劉伯恩與台灣基督長老教會訴訟不斷，劉伯恩聲請假處分，台北地院日前裁定，訴訟確定前，劉伯恩可繼續執行董事長職務；律師吳庭歡說，劉伯恩可望於5月前重回馬偕。

馬偕醫院董事長劉伯恩今年1月被台灣基督長老教會總會決議暫停職務並停權，總會還選出另一名董事長蔡國明；劉伯恩無法接受，提起「確認馬偕醫院董事會決議無效」之訴，並向法院聲請暫時狀態假處分。

根據劉伯恩提供給記者的台北地方法院民事裁定書主文，劉伯恩以新台幣165萬元為擔保，在訴訟判決前，准許劉伯恩繼續執行台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人第17屆的董事長及董事職務，並禁止台灣基督長老教會停止或解除劉伯恩的董事職務。

劉伯恩的委任律師吳庭歡傍晚受訪表示，劉伯恩和台灣基督長老教會之間有3個訴訟案，通常訴訟都會拖很久時間，因劉伯恩的董事長任期到今年11月，若訴訟判決拖到任期結束，可能導致劉伯恩遭受無法回復的損害，就提暫時狀態假處分，暫時維持劉伯恩的權益。

吳庭歡說，等收到此判決的執行令後，一般約1至2週，劉伯恩就可以依法重回馬偕執行董事長職務，5月以前應該會有結果。

劉伯恩下午受訪表示，感謝上帝讓法院做出公正客觀的裁決，等執行令下來，他就會依法繼續執行董事、董事長職務。

馬偕董事長劉伯恩近來成為事件焦點，提供獨家頂上秘方。 記者陳雨鑫／攝影
馬偕董事長劉伯恩近來成為事件焦點，提供獨家頂上秘方。 記者陳雨鑫／攝影
分享

馬偕醫院

相關新聞

餘波盪漾！審陳鴻斌性騷擾案5法官全辭了

2018-04-17 15:18

酸「正晶」赴美產子詐健保 法院今判蔡正元無罪！

2018-04-17 18:32

男毆警鎖喉一句「喝醉不記得」 母大義滅親為警作證

2018-04-17 20:24

網售「葡萄汽水」竟是電子菸油 被判拘役50日

2018-04-17 18:42

大冠鷲撞遊覽車？原來是叼南蛇低飛惹禍

2018-04-17 16:04

嫌嬰哭餵FM2致死 父判3年10月徒刑

2018-04-17 14:39

南開科大前校長陳猷龍 涉貪二審仍無罪

2018-04-17 14:38

無照幫客雷射 斑在右手歪打左眼

2018-04-17 14:36

孫兒慘遭阿兵哥性侵 老爺爺氣得報警

2018-04-17 12:53

「欠網路、電話費」詐騙集團猖狂 立法院電話淪陷

2018-04-17 11:57

「他死、我們就發財」 惡情侶計誘假結婚、奪命詐保

2018-04-17 11:52

中山戶政事務所涉弊 1公務員獲50萬元交保

2018-04-17 11:40

前田尾鄉長莊仁舜涉貪判11年 二審駁回上訴

2018-04-17 11:18

擄少女進草叢性侵 律師辯：處女膜不一定是他弄破的

2018-04-17 11:04

護姐殺了準姐夫 他逃亡18年也被判刑18年

2018-04-17 11:03

律師高考榜首的南開科大前校長被控收賄 二審仍判無罪

2018-04-17 10:39

司改講再多都是屁！小燈泡母看到新聞後怒了

2018-04-17 08:25

學生駡教練控遭掐頸 全壘打王林仲秋：只用手推

2018-04-17 08:13

「英國藍」紅極一時 如今僅剩一店 令人唏噓

2018-04-16 23:34

「英國藍」風暴 判賠加盟商

2018-04-16 23:32

狂賊假釋竟偷高雄監獄 替代役文康室遭竊

2018-04-16 20:35

中山戶政事務所涉弊 遭廉政署約談

2018-04-16 19:31

富邦保險員涉竊2萬多筆個資 獲無保請回

2018-04-16 18:28

夫妻都內線？許耀仁認罪緩刑 「外資第一美女」還在辦

2018-04-16 17:00

小燈泡案二審預計7月宣判

2018-04-16 15:23

評／顏值還是社會經驗？談審判者的偏見

2018-04-16 15:18

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44

12歲少女就當媽觸法？ 律師：兩小無猜條款

2018-04-16 21:35

「英國藍」台南發跡紅極一時！96間加盟店全倒光

2018-04-16 16:11

英國藍茶葉含農藥 業者判賠36加盟商456萬元

2018-04-16 15:38
看更多

熱門文章

司改講再多都是屁！小燈泡母看到新聞後怒了

2018-04-17 08:25

獨╱名師豪宅上吊原因曝光 控醫師「毀我人生」

2018-04-17 14:04

小燈泡媽批看新聞才知進度 高院：通知她都不來

2018-04-17 11:36

警開槍打死人下場 近10年僅2例無罪

2018-04-16 21:34

小三做愛姿態太撩人 妻飆夫：在演A片嗎

2018-04-17 15:25

墾丁涼拌洋蔥250元太黑？網友反批抱怨者「奧客」

2018-04-17 10:24

不是博愛座也被逼讓位 網友：你兒子要睡覺關我什麼事？

2018-04-17 11:01

12歲少女就當媽觸法？ 律師：兩小無猜條款

2018-04-16 21:35

酸「正晶」赴美產子詐健保 法院今判蔡正元無罪！

2018-04-17 18:32

影／高捷車廂塗鴉客查到了 3名西班牙男子已離境

2018-04-17 15:49

16秒喝光紅茶罐藏貨架落跑 網友：全家是妳家？

2018-04-17 12:53

擄少女進草叢性侵 律師辯：處女膜不一定是他弄破的

2018-04-17 11:04

資深警：把身體探進車裡 犯大忌

2018-04-17 00:01

學生駡教練控遭掐頸 全壘打王林仲秋：只用手推

2018-04-17 08:13

公園火警驚聞慘叫聲！ 老翁活活燒死疑自焚

2018-04-17 07:37

單親媽媽以為遇到真愛 未料男友竟想「母女通吃」

2018-04-17 10:49

餘波盪漾！審陳鴻斌性騷擾案5法官全辭了

2018-04-17 15:18

開槍打死人的都是年輕警員？ 老警察這麼說...

2018-04-17 19:24

警察執法過當？ 消防人員透心聲：誰來保護我們？

2018-04-17 13:33

小燈泡媽律師痛批高院 「反過來指責被害人？」

2018-04-17 15:12

影／高職生一句話救了全家人 媽媽：感謝消防局有宣導

2018-04-17 10:51

屏東縣汰換水銀路燈工程 廉政署南下蒐證調查

2018-04-17 11:04

誰把波麗士大人變傭人？ 垃圾車撿錢、水溝找鑰匙…

2018-04-17 09:00

兒開直播罵媽 網友歪樓跪求上門女警臉書

2018-04-17 12:28

「英國藍」紅極一時 如今僅剩一店 令人唏噓

2018-04-16 23:34

影／搶1萬買毒飯店吸到茫酥酥 快樂5小時就逮

2018-04-17 10:07

「英國藍」風暴 判賠加盟商

2018-04-16 23:32

老婆被罵「醜」 館長怒嗆酸民：比流氓還沒水準

2018-04-17 17:23

大鮪13號歷劫一天半獲釋 船東不滿：政府不聞不問

2018-04-17 15:09

誇張！好市多奧客「試吃」 雞翅買回家發現被咬過

2018-04-17 20:00

誆稱遇死劫唯有發生性行為能化解 他性侵少女被重判

2018-04-16 21:09

派出所的一通電話 化解母子30年前的誤解

2018-04-17 09:41

跨縣市破史上最大安毒工廠 製毒超過三噸價值六十億

2018-04-17 11:56

駕車拒捕拖行警 通緝犯遭擊斃

2018-04-16 23:54

3歲孫走失 33歲嬤認領

2018-04-16 23:36

南市警：車即凶器 用槍未過當

2018-04-17 00:03

通緝犯拖警逃遭子彈穿心亡 父母：瘦到認不出兒子

2018-04-17 19:18

大冠鷲撞遊覽車？原來是叼南蛇低飛惹禍

2018-04-17 16:04

「大鮪13號」終於獲釋 繼續返回台灣

2018-04-16 23:08

黃牌重機起步慢 慘遭後方客運「霸王硬上弓」

2018-04-17 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top