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酸「正晶」赴美產子詐健保 法院今判蔡正元無罪

網售「葡萄汽水」竟是電子菸油 被判拘役50日

2018-04-17 18:42聯合報 記者曹馥年╱即時報導

台南胡姓男子在網路販售每瓶350元的「葡萄汽水、經典果汁」，被衛生局查知是含尼古丁的「葡萄汽水、經典果汁」香味電子菸油，依違反藥事法將胡送辦。台南地院以胡犯藥事法「販賣禁藥罪」，判處拘役50日，可易科罰金5萬元，所得700元沒收，可上訴。

判決指出，胡從2015年7、8月到去年10月間，在蝦皮購物網站販售每瓶350元「葡萄汽水、經典果汁」，桃園縣衛生局察覺有異，下標購買2瓶送衛福部食藥署鑑定，發現有尼古丁成分。全案核轉由南檢偵查後，聲請簡易判決處刑。

胡承認販賣電子菸油，表示不清楚電子菸油有無含尼古丁。法官認為，由於欠缺胡明知電子菸油含尼古丁仍販賣的證據，無法以意圖販賣而陳列禁藥罪嫌論罪，因此以他疏於注意查證，即販賣來路不明禁藥，置社會大眾身體健康於不顧，依販賣禁藥罪論刑。

網拍購物風行，但網售禁藥、私自輸入藥物或醫療器材轉賣，或非藥商身分上網販售醫療器材、藥品，都可能觸法。例如網購熱門的代購國外成藥、網拍OK繃、隱形眼鏡等醫療器材也都違法。曾有女大生賣50元OK繃被罰3萬元，也有民眾網拍長輩不用的助行器遭查處。

台南市府衛生局表示，沒有藥商、藥局執照及相關合法許可，不能在網路販售成藥、醫療器材。去年度針對網路違規販售成藥，共查獲277件，裁罰732萬元；網路違規販售醫療器材，查獲51件，裁罰289萬元。

衛生局指出，依藥事法，違法販售藥品、醫療器材，可裁處3萬元以上，20萬元以下罰金。製造或輸入偽禁藥，可處10年以下有期徒刑，得併科1億以下罰金；明知為偽藥或禁藥還販賣陳列，處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。違法製造或輸入醫療器材者，處3年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

胡姓男子在網路販賣「葡萄汽水、經典果汁」等不同香味含尼古丁電子菸油，觸犯藥事法。...
胡姓男子在網路販賣「葡萄汽水、經典果汁」等不同香味含尼古丁電子菸油，觸犯藥事法。圖為葡萄味含尼古丁電子菸油示意圖，與本案無關。圖／讀者提供
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電子菸果汁網拍

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