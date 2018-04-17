網售「葡萄汽水」竟是電子菸油 被判拘役50日

2018-04-17 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南胡姓男子在網路販售每瓶350元的「葡萄汽水、經典果汁」，被衛生局查知是含尼古丁的「葡萄汽水、經典果汁」香味電子菸油，依違反藥事法將胡送辦。台南地院以胡犯藥事法「販賣禁藥罪」，判處拘役50日，可易科罰金5萬元，所得700元沒收，可上訴。

判決指出，胡從2015年7、8月到去年10月間，在蝦皮購物網站販售每瓶350元「葡萄汽水、經典果汁」，桃園縣衛生局察覺有異，下標購買2瓶送衛福部食藥署鑑定，發現有尼古丁成分。全案核轉由南檢偵查後，聲請簡易判決處刑。

胡承認販賣電子菸油，表示不清楚電子菸油有無含尼古丁。法官認為，由於欠缺胡明知電子菸油含尼古丁仍販賣的證據，無法以意圖販賣而陳列禁藥罪嫌論罪，因此以他疏於注意查證，即販賣來路不明禁藥，置社會大眾身體健康於不顧，依販賣禁藥罪論刑。

網拍購物風行，但網售禁藥、私自輸入藥物或醫療器材轉賣，或非藥商身分上網販售醫療器材、藥品，都可能觸法。例如網購熱門的代購國外成藥、網拍OK繃、隱形眼鏡等醫療器材也都違法。曾有女大生賣50元OK繃被罰3萬元，也有民眾網拍長輩不用的助行器遭查處。

台南市府衛生局表示，沒有藥商、藥局執照及相關合法許可，不能在網路販售成藥、醫療器材。去年度針對網路違規販售成藥，共查獲277件，裁罰732萬元；網路違規販售醫療器材，查獲51件，裁罰289萬元。