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大冠鷲撞遊覽車？原來是叼南蛇低飛惹禍

2018-04-17 16:04聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

1隻成年的大冠鷲日前在東海岸附近覓食，好不容易叼到一條南蛇，卻在低飛的過程中不慎與1部遊覽車發生撞擊，剛好壽豐鄉遇到鹽寮派出所長黃鏡峯經過，將這隻翅膀受傷的冠鷲帶回派出所內安置，並通知花蓮縣動植物防疫所人員，將這隻右翅骨折的大冠鷲帶回妥善照顧。

黃鏡峯說，當時在巡邏經過台11線6公里處時，遇上1位遊覽車司機向他招手求援，他立即上前詢問司機是否遇上了困難？當時司機大哥緊張的說剛才正行駛在南下車道，突然就被1隻「大老鷹」迎面撞了上來。

當下他便繞至遊覽車的前方查看，果然看到1隻俗稱「蛇雕」的大冠鷲倒在地上，旁邊的草叢中還有1條奄奄一息的南蛇，警方研判這隻冠鷲應該正在獵捕南蛇，在抓到南蛇後因為重量增加所以低空飛越馬路，碰巧就撞上了行駛中的遊覽車。

猛烈的撞擊造成冠鷲的右翅有骨折現象，已經無法飛行，加上受到過度的驚嚇，只能一直振動著翅膀在原地打轉，因為冠鷲屬於猛禽類攻擊性極為強大，黃鏡峯不敢冒然靠近，於是向遊覽車司機借來一只毛巾，先將冠鷲銳利的雙眼矇住，然後才抱上巡邏車。

冠鷲屬於2級保育類野生動物，喜歡在人口密度不高的森林間隙地帶活動，分布廣泛且終年可見，因為很喜歡吃蛇，因此也稱之為「蛇鵰」。吉安警分局表示，民眾平時如果發現受傷的野生動物須要救援，可撥打03-8227431轉113或1999熱線來完成通報。

大冠鷲因為覓食，卻在低飛的過程中不慎與1部遊覽車發生撞擊。圖／警方提供
大冠鷲因為覓食，卻在低飛的過程中不慎與1部遊覽車發生撞擊。圖／警方提供
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冠鷲屬於2級保育類野生動物，因為很喜歡吃蛇，因此也稱之為「蛇鵰」。圖／警方提供
冠鷲屬於2級保育類野生動物，因為很喜歡吃蛇，因此也稱之為「蛇鵰」。圖／警方提供
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研判這隻冠鷲應該正在獵捕南蛇，碰巧就撞上了行駛中的遊覽車。圖／警方提供
研判這隻冠鷲應該正在獵捕南蛇，碰巧就撞上了行駛中的遊覽車。圖／警方提供
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骨折保育類野生動物吉安

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