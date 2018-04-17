大冠鷲撞遊覽車？原來是叼南蛇低飛惹禍

2018-04-17 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



1隻成年的大冠鷲日前在東海岸附近覓食，好不容易叼到一條南蛇，卻在低飛的過程中不慎與1部遊覽車發生撞擊，剛好壽豐鄉遇到鹽寮派出所長黃鏡峯經過，將這隻翅膀受傷的冠鷲帶回派出所內安置，並通知花蓮縣動植物防疫所人員，將這隻右翅骨折的大冠鷲帶回妥善照顧。

黃鏡峯說，當時在巡邏經過台11線6公里處時，遇上1位遊覽車司機向他招手求援，他立即上前詢問司機是否遇上了困難？當時司機大哥緊張的說剛才正行駛在南下車道，突然就被1隻「大老鷹」迎面撞了上來。

當下他便繞至遊覽車的前方查看，果然看到1隻俗稱「蛇雕」的大冠鷲倒在地上，旁邊的草叢中還有1條奄奄一息的南蛇，警方研判這隻冠鷲應該正在獵捕南蛇，在抓到南蛇後因為重量增加所以低空飛越馬路，碰巧就撞上了行駛中的遊覽車。

猛烈的撞擊造成冠鷲的右翅有骨折現象，已經無法飛行，加上受到過度的驚嚇，只能一直振動著翅膀在原地打轉，因為冠鷲屬於猛禽類攻擊性極為強大，黃鏡峯不敢冒然靠近，於是向遊覽車司機借來一只毛巾，先將冠鷲銳利的雙眼矇住，然後才抱上巡邏車。