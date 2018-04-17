北檢緊急取消管中閔庭期 本周皆不傳喚

2018-04-17 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署偵辦台大準校長管中閔案，管原訂昨日到庭訊問，但北檢昨以電話緊急通知取消。北檢尚未說明延期理由，據透露，檢察長邢泰釗昨晚指示本周皆不會傳喚管，詳細原因不明。

台大準校長管中閔，遭爆從2005年起於中國廈門大學等多所大學違法兼課，涉嫌違反國家機密保護法及違法兼職等罪嫌。台北地檢署分案調查。承辦檢察官13日先傳喚5位台大行政人員作證，近期內將傳喚管中閔本人到庭訊問。

據了解，北檢雖未依刑事訴訟法程序函發傳票或任何書面資料，但確已通知管中閔到庭，但上午檢方以電話緊急通知管中閔改期，但改期理由未明。