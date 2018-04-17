北檢辦管案緊急取消庭期 怕媒體曝光

2018-04-17 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台大準校長管中閔。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 台北地檢署偵辦台大準校長管中閔遭檢舉違法赴陸兼課，涉違反國家機密保護法案，昨突通知管中閔取消本周傳喚。據了解，因媒體一連數日聚集信義路第五辦公室守候採訪，為避免傳喚管一事曝光，決定暫時取消傳喚。

據透露，承辦檢察官日前已先以電話通知管中閔本周偵訊。但昨日早上，檢察官與檢察長邢泰釗開完專案會議後，以電話緊急通知管中閔改期。

據了解，邢泰釗事後告知相關人士，因多家電子媒體一連數日聚集於北檢第五辦公室守候採訪「相當辛苦」，轉告媒體「本周不會傳喚管」，不必耗費時間心力守候。