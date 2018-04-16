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12歲少女就當媽觸法？ 律師：兩小無猜條款

2018-04-16 21:35聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園1名3歲男童昨天走失，警方協尋後他的「33歲阿嬤」趕往認領，經了解黃婦12歲時就產下第一胎，她21歲的大女兒3年前又生下這名金孫；然而和12歲少女性交已觸犯刑法，律師指出若雙方當時皆未成年，援引「兩小無猜條款」就可能免責。

桃園龜山警分局昨天中午在中興街發現走失的陳姓男童，不久後黃婦（33歲）到派出所指認，同仁原以為母子團聚還叮囑「當媽媽應更加細心」，她卻稱自己是男童的「阿嬤」，另員警大吃一驚，直呼沒看過這麼年輕的辣嬤。

經警方了解，黃婦12歲就懷孕結婚生下第一胎，現有21歲的大女兒、17歲二女兒、15歲兒子，以及5歲的小女兒；其中大女兒18歲時就結婚生下這名男童，更讓媽媽在年僅30歲時就當上了「少年阿嬤」。

但讓12歲少女就懷孕生子是否有法律責任？律師沈又楷指出，刑法第227條中對未滿14歲男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑，但雙方若皆未成年，就適用第227-1條中「18歲以下者，減輕或免除其刑」，這也是俗稱的「兩小無猜條款」。

他表示，兩小無猜條款是為了保護未成年人福利，避免國中、小學生因性早熟，兩情相悅性交就受刑法處罰，因此只要事後雙方達成和解、不追究提告，檢察官、法官就會從輕處理，就有判緩刑、免責的機會。

33歲的少年阿嬤黃婦（右1），已經育有3女1男，她的21歲大女兒3年前生下孫子（...
33歲的少年阿嬤黃婦（右1），已經育有3女1男，她的21歲大女兒3年前生下孫子（右2）。圖／警方提供
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