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新教長吳茂昆爭議多 徐國勇一一澄清

小三被求償200萬 控人夫性侵正宮人格卑賤

2018-04-16 18:37聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市蔡姓女子與何姓人夫有染，被正宮告上法院，求償200萬元。法庭上，她指正宮人格低劣卑賤、陰險狡詐，辯稱自己被性侵、是受害者，但法院調查其與人夫對話不但不懼怕，還問「你什麼時候再來找我」，認定是在串證，今判她須賠正宮精神損失賠償30萬元。

判決指出，蔡女被控與何男的不正常男女關係長達10年之久，期間多靠何男出資滿足物質欲望，如果拿不到錢，就放話要公開不倫戀，脅迫其維持這段關係，2年前更以性侵理由逼迫其簽下100萬元本票；何男後來選擇坦白，其妻得知姦情後，興訟求償精神撫慰金200萬元，但蔡女表示自己才是被害者。

蔡女辯稱，何妻處心積慮要她出面，是因為她手上握有何男性侵所簽下的本票，為了避免被執行，所以利用訴訟手段逼她就範。

法院調查，蔡女稱何男是2016年3月性侵她，但2人直到去年2月仍保持聯絡，過程中，她不斷洗腦「你回去一定要承認」、「你有性侵我」、「你一定要說有，否則事情會鬧很大」等語，認定她是在找何男串證。

法院認為，蔡女若是被何男性侵，事後應避之唯恐不及，但仍與其單獨相處，甚至還問「你什麼時候再來找我」，未採信其說法，最後考量其收入和經濟能力，最後判她應賠30萬元。

新北市蔡姓女子與何姓人夫有染，被正宮告上法院，求償200萬元。法庭上，她指正宮人...
新北市蔡姓女子與何姓人夫有染，被正宮告上法院，求償200萬元。法庭上，她指正宮人格低劣卑賤、陰險狡詐，辯稱自己被性侵、是受害者，但法院調查其與人夫對話不但不懼怕，還問「你什麼時候再來找我」，認定是在串證，今判她須賠正宮精神損失賠償30萬元。示意圖／Ingimage
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