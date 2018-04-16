小三被求償200萬 控人夫性侵正宮人格卑賤

2018-04-16 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市蔡姓女子與何姓人夫有染，被正宮告上法院，求償200萬元。法庭上，她指正宮人格低劣卑賤、陰險狡詐，辯稱自己被性侵、是受害者，但法院調查其與人夫對話不但不懼怕，還問「你什麼時候再來找我」，認定是在串證，今判她須賠正宮精神損失賠償30萬元。

判決指出，蔡女被控與何男的不正常男女關係長達10年之久，期間多靠何男出資滿足物質欲望，如果拿不到錢，就放話要公開不倫戀，脅迫其維持這段關係，2年前更以性侵理由逼迫其簽下100萬元本票；何男後來選擇坦白，其妻得知姦情後，興訟求償精神撫慰金200萬元，但蔡女表示自己才是被害者。

蔡女辯稱，何妻處心積慮要她出面，是因為她手上握有何男性侵所簽下的本票，為了避免被執行，所以利用訴訟手段逼她就範。

法院調查，蔡女稱何男是2016年3月性侵她，但2人直到去年2月仍保持聯絡，過程中，她不斷洗腦「你回去一定要承認」、「你有性侵我」、「你一定要說有，否則事情會鬧很大」等語，認定她是在找何男串證。