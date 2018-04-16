夫妻都內線？許耀仁認罪緩刑 「外資第一美女」還在辦

2018-04-16 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



荷蘭商艾司摩爾(ASML)併購台股漢微科內線交易案，玄門藝術中心小開許耀仁被控偷聽妻子、瑞士信貸台灣區總經理邱慧平在廁所打國際電話，拼湊訊息購股120張、套利2290萬元，依證交法起訴；許耀仁審理時認罪，繳回犯罪所得，台北地院今天判許有期徒刑1年10月，緩刑3年，向公庫支付100萬元。可上訴

同案，台北地檢署先將有「外資圈宋慧喬」、「外資圈第一美女」的邱慧平列被告偵辦，邱女辯稱，她為了保密，所以躲進廁所內進行跨國電話會議，否認洩漏併購案訊息，獲不起訴處分；檢方結案後依職權再議，被台灣高檢署發回，現由台北地檢署分「偵續」案號再偵查。

台北地檢署第1次查辦邱慧平時，採信邱「在廁所談併購案」的證詞，有媒體投書指違反經驗法則，點名批法務部長邱太三、檢察總長顏大和、台北地檢署檢察長邢泰釗，邢至為重視，北檢為此發聲明「不能僅因配偶犯罪，即以推測等方法，認定丈夫或妻子應共負相同罪責」，至於邱女第2次被偵辦是否會被認定與許耀仁同犯內線交易罪，檢方迄未結案。

起訴書認定，以電子束檢測技術聞名的漢微科，因獲得微影設備領導商ASML青睞，雙方從2014年起開始洽談併購可能性，ASML為處理併購案，委託瑞士信貸處理，指派邱慧平主導；去年6月16日併購案公布前，許耀仁在5月24日至6月15日間透過人頭收購漢微科股票120張，購併案曝光後，賣出部分股票，再將未出脫股票讓ASML溢價收購，獲利2290萬5000元。