懷疑夫外遇 人妻鐵了心4小時簽下110萬元抓姦契約

2018-04-16 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



黃姓女子懷疑丈夫外遇，委託張姓徵信業者抓姦，她急於處理，短短4小時內就與業者簽署委任契約及委任協調和解契約，同意付110萬元報酬，事後雖順利抓姦獲得280 萬元和解債權、配偶及女子道歉重組家庭，但認為是徵信業者趁她精神不穩、心急如焚，迫使她簽下合約要求返還不當得利，台中地院法官認為該業者提供勞務與取的報酬顯然不成比例，判還給黃25萬元。

黃姓女子前年11月9日先與業者簽訂行蹤調查契約，同月16日晚間張姓男子電話告知發現黃夫與女子到餐廳吃飯，隨後以LINE通知上訴人「你先去把錢領出來、其他的等等見面談」，隔日清晨0時到台中大甲與黃碰面簽委託契約付委任訂金10 萬元，在前往捉姦前，雙方又簽委任協調和解契約，委託律師現場協調和解，當日凌晨4 時，黃與業者會同警方在台中一家汽車旅館成功抓姦，她與丈夫、女子簽訂和解契約書，並付清委任契約報酬餘款40萬元。

黃姓女子指出，當時患有產後憂鬱症心急如焚，業者喊價要她支付另一筆60萬元費用才會告知丈夫在哪一家旅館，情急毫無社會歷練下，一時失慮才又簽下一紙協調和解委任書；但黃姓業者認為， 配偶外遇糾紛找徵信業者協助處理本來就需再三考慮及比較，40萬元尾款是在工作完成後才收，黃也以LINE傳送「謝謝你」 以感謝業者協助處理。