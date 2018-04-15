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人妻小王旅館偷嘿咻 被抓姦竟引發搶床單大戰

2018-04-15 18:32聯合報 記者曾健祐╱即時報導

陳姓男子前年7月受徵信社委託，到汽車旅館調查涂姓人妻和小王偷情案件，他趁2人纏綿後向旅館買下床單，打算蒐集遺留上方的體液作為證據，未料卻被黃發現上前制止，引爆2人搶床單大戰，陳還把獲報到場的2名員警推倒受傷，法院依妨害公務判處他6個月徒刑。

陳到案坦承和黃爭奪床單，辯稱是為了保留徵信案件證物，否認有用身體碰撞，或攻擊到場的2名員警，還說自己辦理妨害家庭案件，有去派出所報案請求協助，本來就希望警察處理案子，怎麼會妨害公務？

黃姓女警證稱，到場發現陳、黃在浴室搶床單，自己衝上去要將2人分開，後來黃男先停手但陳卻緊抓著床單不放，江姓同仁要他先放下交由警方保管，但陳不肯還用手肘、身體朝她推擠，害她被石頭絆倒摔傷。

江姓員警則說，看到陳用手往後揮結果黃就摔倒，他要求對方先把床單放下，但陳不停抵抗、推擠，自己就撞到淋浴間牆壁，最後3個人拉著床單僵持，陳堅持要警方保證，床單不能交給黃滅證，最後依妨害公務現行犯將他逮捕。

法院根據警方密錄器錄音內容，發現當時黃員稱「床單在我這裡，出去」，但陳不配合堅持要保管，衝突過程中還有碰撞聲，可見陳無視警方先行勸阻、喝令，還繼續出手造成傷害，具有妨礙公務故意。

法官認定，2名員警行使職權保管床單，陳卻未依要求還刻意爭奪，造成2人跌倒受傷，依法將他判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

人妻和小王到旅館偷情，陳男受徵信社委託到場抓姦，未料竟引發搶床單大戰，陳害2名員...
人妻和小王到旅館偷情，陳男受徵信社委託到場抓姦，未料竟引發搶床單大戰，陳害2名員警受傷被判刑6個月。示意圖／ingimage
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妨害公務警察汽車旅館

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