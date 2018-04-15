收罰單怒打110找警來 最後他還是GG

2018-04-15 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄陳姓男子因機車違停紅線被開單，他氣憤難平，竟撥110表示許多機車違停，警方到場他持單不斷爭論，還又指一旁「那台咧、趕快去開單啦」，僵持數十分鐘，他冷不防脫口「到底開三小」，又嗆警「青瞑喔（指眼瞎）」，警將他依妨害公務罪嫌送辦。

林園警分局林園派出所指出，昨下午3點多林園北路與王公路口有1999轉報違規停車，經到場開單舉發，近5時許，卻有民眾打110表示相同地點仍有違停，到場才知，報案人是其中一位機車車主陳姓男子（47歲，竊盜、妨害自由、毀損、公然侮辱等前科）。

陳姓男子持「逕行舉發」，要求要找逕舉單上編號的員警理論，但兩次到場警方屬不同巡邏班；反而因車主在場，警要當場舉發違停，要陳出示證件，令他情緒失控。

「是在找我麻煩嗎？」陳不斷指著其他機車違規，喊「那邊也有人違規」、「緊啦去開（單）啊」，警強調「都會開單，要先處理你的」，警還耐心說覺得有疑慮可以去申訴，陳竟嗆「是在開三小！」，他一直強調沒違規，再嗆「青瞑喔（指眼瞎）」，警表示已涉侮辱警方，要依法逮捕，陳直接伸出雙手讓警上銬。