拿芭樂票買中古名車 詐欺累犯被判返還291萬

2018-04-15 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



家住台南官田的楊姓詐欺慣犯，涉嫌以芭樂票上網買BMW等中古名車轉賣車行，賣家過戶後發現支票跳票，車、錢都已拿不回。受害者在網路上串聯，發現全台恐有逾百人受害，其中4名被害人提起民事訴訟要求返還被騙的錢，台南地院判楊須返還4人共291萬5000元車款，仍可上訴。

多名被害人2015年10月向多家媒體爆料，指楊姓男子（33歲，詐欺等多項前科）自稱是年收入2、300萬元大老闆，專為台糖等做農地整耕，透過網路聯絡中古車賣家，約到他家試車後開立支票，到監理站將車輛過戶到其家人名下，再轉賣給中古車行牟利。

賣家發現支票跳票後報警追查，發現楊涉嫌成立與大企業名字相仿的人頭公司混淆視聽，開空頭支票向賣家買車。為了取信賣家，還將賣家約到住處拿出戶口名簿「驗明正身」。賣家見楊住處還有老婆小孩，認為他不會騙人，將車過戶後才發現上當。

部分被害人找上楊的住處要錢，發現他躲在裝設10多支監視器的豪宅裡避不見面。有被害人在中古車行找回愛車，但業者表示車行是合法過戶，正常買車，不可能把車還給賣家。

被害人成立「受害者陣線聯盟」，發現受害者恐逾百人，遭詐金額從40多萬到逾百萬不等。戴姓等4名被害人遭楊以相同手法詐騙VOLVO、BMW等中古名車，分別損失47萬5000元、72萬、73萬、99萬元，共同提告向楊求償。

法官認為車主受害證據確鑿，楊在刑事審理時也坦承犯行，判楊需返還4名受害者共291萬5000元。不過被害人憂心，楊的報稅所得是0，可能名下沒有財產，就算打贏官司，也不一定拿得到錢。