原民涉「偷」瀕危菇類 高院更一審逆轉改判無罪

2018-04-15 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



南投信義鄉布農族原住民伍姓男子在2013年間趁著承包南投林務局工作，涉嫌一面種植樹苗一面採拾瀕危菇類「桑黃」，一、二審被依違反森林法判刑，最高法院發回更審，台中高分院法官認為伍姓男子在族人傳統領域內採集猴板凳、桑黃等森林產物治療痛風自用，是傳統生活習慣所需，因此撤銷原判決改判無罪，仍可上訴。

伍姓男子2013年12月間受雇南投林管處種樹苗，他找兒子與女婿一起幫忙，工作之餘自己採了約43台斤的「桑黃」，並搭兒子、女婿車輛載運離去，警接獲線報在信義鄉郡大林道檢查哨前查獲，他辯稱因有痛風症，部落落耆老傳說野生植物「猴板凳」治療痛風有效，因此向南投林管處申請採摘猴板凳，趁上山工作之際自行尋採林區內猴板凳，卻將桑黃誤認為猴板凳。

兒子與女婿都表示一上山就開始種樹苗，不知道伍姓男子跑出去撿桑黃，是被警察查獲時才知道車上有放桑黃。

南投地院審理法官當時認為原住民採取森林副產物仍須向管理機關「專案申請」核准，43台斤價值1萬2900元桑黃數量不少，超過一般日常所需，不熟悉地形、林木分布的人若未預先勘查地形，不可能偶然不費吹灰之力就撞見昂貴難覓的原生桑黃，認為伍姓男子擇定勘查盜採地點，帶領入山及現場指揮盜採，與兒子、女婿結夥搬運贓物，將他們依違反森林法分別判6月徒刑，得易科罰金，併科罰金3萬8700元。