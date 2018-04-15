手足協議遺產繼承 長女獨得母遺產翻臉不認

2018-04-15 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



郭姓三姊弟在父母離婚後，由父親撫養二女、三子，母親撫養長女，當三姊弟母親過世，長女協議父親的遺產由妹妹弟弟繼承，母親遺產由她繼承；長女因此獨得母親現金與房產，當父親過世，長女卻主張從未有協議，自己也有父親遺產的繼承權。郭姓姊弟只好提告請求履行遺產協議，新北地院判決勝訴，二人獨得父親遺產。

郭姓姊弟提告指出，父母在2000年離婚，二人的監護權歸父親，大姊的監護權歸母親，多年來兩方各自相依為命，不相干涉；2015年母親因病過世，大姊提議盡孝、照顧母親者是她，遺產應由她繼承，同樣父親遺產由妹妹弟弟繼承。

姊弟認為大姊提議公允，同意依約辦理拋棄繼承母親財產；2016年父親過世時，大姊竟反悔，否認有該協議，不願放棄繼承父親遺產。但若無協議，她們原本可各得母親三分之一的遺產，怎可能會放棄？

姊弟舉證指出，母親過世前憂鬱症病發，誤以為大姊不理她了，匯款一百萬元現金給二女兒，要二女兒照顧；二女兒扣除實際支出的5萬元，將95萬元匯回去給大姊，就是為了遵守協議。

姊弟表示，母親遺產總價值為9百餘萬元，父親遺產總價值僅5百餘萬元，原協議明顯有利於大姊，大姊卻在獨佔母親遺產後，還想要父親遺產；請求法院依照協議分割父親遺產，或請求法院平均分割父母遺產分配給姊弟三人。

郭家大姊出庭否認協議存在，也從未白紙黑字簽立協議書，如果妹妹、弟弟主張有協議，應提出證據，即使二人自願拋棄繼承權，也不能證明協議存在；事實上母親生前有為妹、弟保險，母親死後二人便繼承人壽保險單，可證明她沒有單獨繼承母親遺產，更沒有施用詐術誆騙二人。

法官認定，繼承人間如果有成立協議，即使是口頭方式，亦屬有效；郭家大姊雖否認有協議存在，但郭家母親確實曾在過世前匯款一百萬元給二女，二女匯回95萬元給大姊。雙方生活分開獨立，為免發生爭議，對父母遺產達成特定協議，堪認符合社會常情。